Глава МВД Украины: Юлию Самойлову нужно не пускать на Евровидение либо привлечь к ответственности

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участие в музыкальном конкурсе российской певицы вызвало возмущение у депутата и министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Геращенко заявил, выбор Кремлем кандидатуры именно Самойловой является провокацией, задачей которой является вызвать ненависть и осуждение к Украине, сообщает mk.ru.

– В Кремле не могли не знать, что Юлия Самойлова была на гастролях в оккупированном Россией Крыму, а значит нарушала законодательство Украины, – написал политик на своей странице в соцсети, добавив, что Москва поставила Киев в сложное положение – с одной стороны россиянка Юлия Самойлова вызывает жалось из-за состояния своего здоровья, а с другой – необходимо следовать букве закона и привлечь её к административной ответственности.

Вариантов решения проблемы Геращенко видит два: либо не пускать девушку на территорию страны, либо пустить, но привлечь её к ответственности за нарушение государственной границы.

– Я считаю правильным второй вариант, – написал он.

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