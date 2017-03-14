Глава Хакасии встретился с главой МИДа России

Вчера глава Хакасии Виктор Зимин встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Об этом он сообщил в instagram.

«В Доме приемов МИД России по приглашению министра иностранных дел С.В. Лаврова сегодня прошла рабочая встреча, где мы обсуждали перспективы создания общего календаря мероприятий в ряде национальных республик под эгидой МИД РФ, комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Президента России.»

В планах московской рабочей поездки главы Хакасии также работа в министерстве образования. Там будет решаться вопрос федерального софинансирования строительства школ в Хакасии.

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