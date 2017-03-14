Глобалисты пытаются совместить в Европе нацизм и демократию

Чтобы прокомментировать ситуацию, возникшую в Эстонии в связи с рекомендациями Полиции безопасности (КаПо) органам власти не общаться со Sputnik, мы обратились к депутату Европарламента, известному итальянскому публицисту и писателю Джульетто Кьезе.

Вектор конфронтации

— Синьор Кьеза, как вы относитесь к ситуации со СМИ в Эстонии? Чем, по-вашему, обусловлен такой диктат и бойкот нашего издания?

— Ситуацию надо понимать как продолжение курса эстонского правительства (и не его одного, но и латвийского, и литовского) на конфронтацию с Россией. Эти правительства реально существуют именно для этого. Руководящие элиты трех прибалтийских республик работают по указаниям и в соответствии с намерениями тех сил, которые хотят продолжать линию конфронтации и разжигания ненависти.

— То есть несамостоятельность правительств стран Балтии в Европе очевидна?

— Да! Потому что эта линия идет вот уже двадцать пять лет. Практически все руководящие элиты прибалтийских республик были сформированы американцами. В прямом смысле слова. После того как я принял участие в выборах в Латвии в 2009 году, я написал книгу, где подробно разобрал систему формирования этих элит. Это — люди, которые происходили из послевоенной эмиграции.

— Или их дети.

— Да. Или их внуки, которые вернулись с четкими указаниями: «Россия — это враг! Мы должны продолжать с ним бороться!». И они продолжают: и в Европейском парламенте, и во внутренней политике, и в международной жизни, и в ООН. Их фундаментальная задача — разжигать ненависть по отношению к России.

В Италии такое невозможно

— Страны Европы славятся своими демократическими традициями. В частности, традициями свободной прессы. И почему сейчас в Европе закрывают глаза на ущемление этой самой свободы у себя на окраине? Конкретно — в странах Балтии.

— Это нынешняя форма политической шизофрении в Европе.

На бумаге — есть уважение к правам человека и свободе слова. Но эти слова уже давно остаются только на бумаге. Но не осуществляются в реальности. Свободы прессы на Западе по существу нет. Есть только видимость свободы. Все средства массовой информации на Западе очень зависимы от правительств. И практически единодушно поддерживают эти правительства.

Более того! СМИ одновременно подконтрольны рынкам — потому что получают рекламу от рекламодателей. И получается, что они тоже диктуют свою линию.

Журналисты настроены на то, чтобы повторять, как это было во времена Советского Союза, все, что говорит власть. Поэтому свободы слова — не существует. Существует контроль. Не такой явный, как цензура в прямом смысле слова. Но существует цензура в непрямом смысле слова.

— Сеньор Кьеза! Если можно, я немножко не соглашусь. Потому что, например, в Эстонии контроль принимает совершенно явные формы. Ведь совершенно точно известно, что были рекомендации полиции безопасности. Это уже явный диктат. Как вы думаете?

— Правильно! Но это относится только к прибалтийским государствам. А в других государствах такого не существует. В Италии, во Франции, в Германии невозможно, чтобы министерство безопасности давало прямые указания прессе. Это ясно.

Настоящий фашизм

— А почему же цензурный диктат возможен в странах Балтии?

— Потому что три балтийских государства, по существу, не денацифицированы. Они были автоматически приняты в Европу. Прибалтийская элита считает, что Советский Союз был врагом. И неважно, что СССР вместе с западными странами сражался против нацизма.

Неслучайно в Эстонии, в Латвии и Литве существуют нацистские организации, которые совершают публичные манифестации.

По сути, эти страны не знают и не признают европейских прав и свобод. Поэтому мы сейчас видим разную Европу. И Европа с этой точки зрения разделена. Не только из-за этого, но и из-за этого тоже. Есть две Европы: Европа западная, которая более-менее публично поддерживает систему личных прав людей, а есть и другая Европа, которая придерживается авторитарных методов.

— То есть перед нами не единичный инцидент, а тенденция?

— Конечно! Неделю назад литовская полиция изъяла весь тираж книги «Кто кого предал» Галины Сапожниковой. Это мера, которая в Италии была бы невозможна. А в Литве — возможна. Просто истребление целого тиража книги, которая не нравится. Понимаете? Это настоящий фашизм. Это — фашизм внутри Европы.

Будущее авторитарно

— Сеньор Кьеза, есть ли у вас опасения относительно того, что такой полицейский диктат распространится по остальной Европе? Разумеется, при всеобщем благожелательном попустительстве и заговоре молчания со стороны прессы.

— Абсолютно так. Достаточно сказать, что в Европу стремится Украина — по существу, авторитарное государство, где нацисты практически свободно управляют страной. И есть опасения, что Украина войдет в Европу. А это означает, что украинские секретные службы смогут требовать что угодно у других членов Европейского союза.

Возникнет совмещение «ценностей» нацизма с ценностями демократии.

— А они вообще совместимы?

— Этого вообще не может быть! Но ведь практически все руководители Европы едут в Киев и общаются с президентом Порошенко. Что это означает? Это означает, что нацизм постепенно входит в Европу.

— Что могут противопоставить этой опасности здравомыслящие люди?

— Трудно сказать. На нынешний момент в Европе не существует политической оппозиции этой линии.

Я думаю, что это временный отрезок в истории Европы. Потому что Европа, как это было раньше, изменит свой политический ландшафт. И он будет меняться очень быстрыми темпами после выборов во Франции, Германии, Голландии. После Brexit в Великобритании.

Я думаю, что будут набирать силу политики правого политического фланга. С одной точки зрения, они заявляют, что хотели бы выстроить хорошие отношения с Россией. И это положительно. А с другой стороны — эти политики представляют недемократичные силы. Это авторитарные, даже ксенофобские силы, которые сейчас обретают популярность во Франции, Италии и некоторых других странах. Поэтому изменения политического ландшафта будут иметь положительные стороны во внешней политике и отрицательные для внутренней жизни любого европейского государства.