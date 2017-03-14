Группа «Иренек хан» даст сольный концерт в Абакане

18 марта этно-рок группа «Иренек хан» выступит в городском центре культуры «Победа».

Музыканты исполнят разноплановые композиции. Группа не раз принимала участие в международных фестивалях: «Саянское кольцо», «От Ыры» (Песня огня), «Чир Чайаан» (Дух земли). В прошлом году музыканты стали номинантами международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» и завоевали гран-при международного фестиваля-конкурса этнической эстрады «От Ыры» (Песня огня), напомнили в Центре культуры. В своем творчестве группа «Иренек хан» использует хакасский и алтайский фольклор в собственной обработке и интерпретации, а также авторский материал.

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