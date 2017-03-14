Группа средневековой музыки «Flos Florum» выступит в Абакане

Хакасская филармония приглашают любителей средневековой культуры и ценителей живописи Иеронима Босха на шоу средневековой музыки «Приношение Босху».

Сюрреалистические и гротескные образы с загадочных полотен Босха вдохновили музыкантов ансамбля «Flos Florum» из Екатеринбурга не только на работу над музыкой программы, но и на создание причудливых, невиданных доселе музыкальных инструментов, таких как уличный орган на колесах, барабанная установка в форме осадной машины, механическая виола и клавишный карильон. На концерте будут представлены мелодии, навеянные такими произведениями Босха как «Сад земных наслаждений», «Поклонение волхвов», «Семь смертных грехов», «Искушение св. Антония», «Страшный Суд». Программа сопровождается видеорядом из фрагментов картин голландского художника, сообщили в филармонии Хакасии. В составе ансамбля Александр Старков (вокал, механическая виола, волынка, карильон, двойная флейта, бомбарда),Дарья Бакина (вокал, виела, скандинавская лира, шалмей, кимвалы), Антон Стравинский (цитоль, уличный орган), Антон Чураков (шалюмо, средневековая флейта, бомбарда),

Андрей Игушев (ударные).

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