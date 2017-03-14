Коммунальщики Черногорска готовят город к весне

В городе угольщиков практически завершена санитарная обрезка деревьев.

Рабочие со спецтехникой, ножницами и секаторами уже побывали на Советской, Юбилейной, Чкалова, 40 лет Октября, Калинина, Сибирякова, на проспекте Космонавтов, в переулке Клубном, пишет "Черногорск Информ". На этих улицах коммунальщики сделали санитарную обрезку деревьев. а вот декоративную они выполнили ещё осенью. Также сотрудники муниципального предприятия сейчас занимаются очисткой городских ливневок, зачищают сухостой.

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