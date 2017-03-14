Коммунальщики Черногорска готовят город к весне

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В городе угольщиков практически завершена санитарная обрезка деревьев.

Рабочие со спецтехникой, ножницами и секаторами уже побывали на Советской, Юбилейной, Чкалова, 40 лет Октября, Калинина, Сибирякова, на проспекте Космонавтов, в переулке Клубном, пишет "Черногорск Информ". На этих улицах коммунальщики сделали санитарную обрезку деревьев. а вот декоративную они выполнили ещё осенью. Также сотрудники муниципального предприятия сейчас занимаются очисткой городских ливневок, зачищают сухостой.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,257