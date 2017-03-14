Куришь? Иди пешком. В России навсегда запретят курильщикам ездить на поездах







100%-я дочерняя структура РЖД, Федеральная пассажирская компания (ФПК), добившаяся полного запрета курения в поездах дальнего следования, даже на электронные сигареты, составляет черные списки курильщиков в поездах и планирует обратиться в Минтранс с просьбой отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования.



В 2017 году компания намерена обратиться в Минтранс с предложением отказывать в перевозке пассажирам, которые ранее курили в поездах дальнего следования, несмотря на запрет. Таким пассажирам ФПК предлагает ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках, где есть «альтернатива передвижения», сообщили агентству в компании.



ФПК также готовит ряд других инициатив, «направленных на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства», в частности, хочет увеличить количество аудио- и визуальных материалов, напоминающих пассажирам о недопустимости курения в поездах дальнего следования.







Сейчас сведения о пассажирах, нарушивших запрет на курение в поездах, хранятся в базах данных перевозчиков. Около 60% поездов сопровождают сотрудники полиции.



В компании рассказали, что сейчас без полицейских работники поездов, обнаружившие курящего пассажира, оформляют так называемый информационный лист, который передается сотрудникам полиции для внесения данных пассажира в «Книгу учета совершенных преступлений». В 2016 году было оформлено более 1500 листов.



ФПК с 15 февраля 2017 года запретила использование электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина в поездах дальнего следования, а с конца января перестала торговать одноразовыми электронными сигаретами, использование которых вместо настоящих с начала 2016 года даже поощрялась РЖД.



«Антитабачный» закон в РФ действует с июня 2013 года, он запрещает курение в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, остановках общественного транспорта, вокзалах и в аэропортах, а с 2014 года — также в кафе и ресторанах, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следования.



В декабре 2013 года, когда закон еще только готовился, вице-президент РЖД Михаил Акулов предложил разрешить курить в поездах дальнего следования, так как обеспечить выполнение «антитабачного» закона, по его мнению, было невозможно. Однако вместо этого в ФПК не только сохранили запрет на курение обычных сигарет, но и ввели запрет на использование электронных.

Зарубки на память