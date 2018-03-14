Лайма Вайкуле перестала быть узнаваемой



Фанаты певицы Лаймы Вайкуле обратили внимание на новый ролик, опубликованный на ее странице в Instagram. На нем певица предстала с, по их мнению, полностью изменившимся из-за пластической операции лицом.

На официальном аккаунте в Instagram Лаймы Вайкуле появилось видео, на котором ее с Международным женским днем поздравляет латвийский певец Интарс Бусулис. Исполнитель презентует ей картину, которую нарисовал сам, а также роскошный букет.

Зрители, однако, больше внимания уделили не на подаркам, а самой певице. Некоторые из поклонников признались, что не сразу узнали Лайму Вайкуле. Распознать, что перед ними действительно звезда советской эстрады, им помог только голос. Лицо же, по их мнению, изменилось до неузнаваемости. Кто-то даже предположил, что артистка страдает от какой-то болезни.

Впрочем, большинство комментаторов, обративших внимание на внешность певицы, винят во всем пластическую операцию. "Там не болезнь а неудачна пластика. Так обидно. Я ее обожаю. Но видеть как ее уродуют нет сил" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это кто?состариваться надо благородно", "Не узнала Лайму пока голос не услышала...что вы женщины с собой делаете?восковые куклы ,разочарована....все на одно лицо(", "Я не узнала...так разочаровалась..ведь такая была неповторимая....", "Ее же ботоксом обкололи! Ни одна мышца не работает на лице, лицо – маска", – сокрушались комментаторы.

Нашлись и те, кто не стал отрицать, что, возможно, Лайма Вайкуле действительно прибегла к помощи пластических хирургов, однако, по их мнению, сокрушаться по этому поводу не стоит. "Ничего, отек спадет и будет еще лучше чем ДО.)))", – заметил один из комментаторов. Другие отметили, что певица остается иконой стиля и изящной женственности в любом виде.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Мар 7, 2018 в 9:22 PST

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