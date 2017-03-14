Лечить зубы совсем не страшно

Зубная боль – одно из самых мучительных ощущений, знакомых большинству людей. Чтобы избежать такого опыта, нужно своевременно наносить визит стоматологу. Если же проблема все-таки возникла, решать ее нужно как можно скорее. Любое промедление лишь усугубит ситуацию. Зуб будет не только разрушаться сам, но и составит угрозу собратьям. Каким же должен стать первый шаг на пути к исцелению?

Конечно же, с поиска подходящей клиники. Главных признаков у такого учреждения два: наличие квалифицированных врачей и современного стоматологического оборудования. Если клиника удовлетворяет данным критериям, все остальное не имеет большого значения. Ради качественного лечения пациенты готовы проехаться в отдаленный район города, отпроситься с работы из-за «плотного» графика врача и даже заплатить за прием дороже обычного. Впрочем, из-за высокой конкуренции стоматологи сегодня стараются сдерживать цены на разумном уровне.

Опытные специалисты – это виртуозы своего дела. Лечение кариеса, удаление, имплантация или протезирование, - все эти задачи им по плечу. На пути к желаемому результату врачи используют последние достижения науки. В отличие от 80-х и даже 90-х, современная стоматология не вызывает у пациента дискомфорта. К его услугам все самое инновационное: оборудование, инструментарий, препараты и даже интерьер. Обстановка, созданная в кабинете, больше не пугает, а располагает к умиротворению. Изящная – не «казенная» – мебель, красочные постеры, а нередко и спокойный музыкальный фон, снимают у пациента всякое напряжение. Садиться в кресло стоматолога можно без страха даже в запущенном случае. Эффективная анестезия предупредит боль, а умелые руки врача устранят проблему.

Даже утрата зубов не является теперь фатальной. Современные импланты не только имитируют, но и выполняют их функции. Благодаря качественному протезированию люди вновь обретают красивую улыбку и избавляются от комплексов. Развитие стоматологических технологий, конечно, имеет и другую сторону. Оно требует от самих врачей постоянного совершенствования профессионального мастерства. Сегодня стоматолог способен не только оказать практическую помощь, но и дать компетентную консультацию. Это могут быть советы по уходу за ротовой полостью, способу питания, профилактике кариеса и многое другое. Многих неприятностей пациентам удается избежать, когда они придерживаются рекомендаций врача.

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