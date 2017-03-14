Москву сутра накрыла ядовитая дымка

14.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Москву сутра накрыла ядовитая дымка

Над Москвой сегодня утром была видна белая дымка. Из-за пришедшего в Москву малоподвижного антициклона и абсолютно безветренной погоды в столице сложилась неблагоприятная экологическая ситуация.

Накануне синоптики рекомендовали предприятиям на ближайшие дни снизить выбросы. Тем не менее, сегодня на юго-востоке города было зафиксировано превышение уровня сероводорода более, чем в три раза. В частности, это касается районов Люблино, Выхино, Жулебино и Капотни.

Что же касается погоды, то в ближайшие дни она существенно не изменится. Столичный регион останется в поле повышенного атмосферного давления. В городе будет тепло и солнечно. Максимальная температура составит плюс 7-9 градусов.

Текст: "Вести-Москва"

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