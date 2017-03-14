На Камчатке пять моряков умерли от метилового спирта

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трагедией окончилось застолье на рыболовном морозильном судне "Изумруд".

Борт пришвартовался сегодня утром в порту Петропавловска-Камчатского. На палубе находилось четыре тела. Моряки перед смертью пили спиртосодержащую жидкость. Ещё пятеро членов экипажа были госпитализированы с отравлением. Один из пострадавших, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимации. Окончательная причина смерти других погибших в результате ЧП на рыболовецком судне будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости. Всего на борту "Изумруда" находились 27 человек.

Четверо моряков пребывают в терапевтическом отделении Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства ЧП, а также причины гибели моряков. 

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