Обиженная на РФ Ахеджакова получила предупреждение



В Интернете появилась статья, в которой звезда советского кино Лия Ахеджакова якобы рассказала, что испытывает к получившим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть. Актриса же уверяет, что ничего подобного не говорила и ее оклеветали. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова попыталась разобраться, кто подставил Ахеджакову.

"Неудивительно, что ей сейчас приписывают всякие фейковые статьи и так далее. Она до этого уже столько всего наговорила, что это и спровоцировало почву для обсуждения. Почему она не может сказать этого, например, если сказала до этого такое", – отметила Марианна Абравитова.

По словам таролога, Ахеджакову нельзя назвать ярким патриотом. "Есть диссиденщина и озлобленность. Может, здесь играет роль обида на жизнь в принципе и на личную в том числе. Если проанализировать немного, то посмотрите, она и не актриса первых ролей, что также не может не задевать", – считает Абравитова.

Карты показывают, что актриса – из тех людей, которые копят обиды и жалуются, что они – непризнанные гении. "Виноваты все – от конкретных людей до страны в целом. Безусловно, мы все любим ее за те яркие роли, на которых мы выросли, но я не думаю, что все, что она говорит, должно выходить в эфир. Мне кажется, в ее возрасте надо быть мудрее и обсуждать все дома, с друзьями на кухне, а не вызывать огонь на себя. Если она считает, что все неприятные вещи, которые вылетают из ее уст, это обличение власти и народа, но это все же называется по-другому. Это попросту поливание грязью всех и вся. Всегда есть и хорошая, и плохая стороны. Конечно, если выбрать определенный ракурс, например плохой, то видеть ты будешь лишь одну сторону медали", – пояснила ясновидящая.

Абравитова отметила: мы все живем в этой стране. "Но мы только критикуем, а не хотим вместе исправлять недостатки. Не думаю, что в данный момент позиция обиженного человека сделает ее счастливой, отнюдь нет. Она еще больше провоцирует людей отвернуться, а не повернуться в ее сторону", – заключила таролог.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







