Почему Владимир Путин «самый могущественный в мире», объяснил CNN

Телеканал CNN выпустил документальный фильм о Владимире Путине, назвав его «самым могущественный человеком в мире». В эпилоге ведущий CNN Фарид Закария объяснил, почему телеканал присвоил российскому лидеру такой титул, отметив при этом, что Путин «понимает мир». Однако понимает ли мир, и, в частности, Запад, Владимира Путина? Таким вопросом задаётся Закария.

Материал представлен в переводе ИноТВ

Надпись: Самый могущественный человек в мире

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: И, наконец, мои мысли о человеке, которого мы назвали самым могущественным в мире. Во-первых, позвольте объяснить, почему мы присвоили ему этот титул. Соединённые Штаты — и, раз уж на то пошло, Китай — конечно же, более могущественные страны, чем Россия.

Однако могущество главы государства определяется как силой страны, так и его или её возможностью использовать свою власть в одностороннем порядке, без каких-либо ограничений со стороны институтов, партий и других политических сил. Совместив оба этих показателя, легко понять, почему Владимир Путин занял лидирующую позицию.

Он создал «вертикаль власти» — так он сам называет эту систему — аналогов которой мы не встречали ни в одной великой державе. Как отметил российский гроссмейстер и резкий критик Путина Гарри Каспаров, вся структура российской политической власти зиждется на одном человеке.

Когда умирал царь, был известен процесс, благодаря которому к власти приходил преемник — его сын. Когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, Центральный комитет и Политбюро избирали его преемника. Но когда умрёт Путин — я чуть не сказал «если» — что случится тогда? Этого не знает никто.

Чтобы понять Путина необходимо понимать Россию. За последние сто лет эта страна пережила свержение царя, крах демократии, великую депрессию, Вторую мировую войну, которая унесла жизни десятков миллионов русских, тоталитарные зверства Сталина, крах коммунизма, развал Советского Союза, годы хаоса и коррупции в период правления Бориса Ельцина. И тут появляется Владимир Путин, вместе с которым пришли два десятилетия стабильности и, с точки зрения народа, повышение уровня жизни, а также все большее признание и уважение страны в мире.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Да здравствует Россия!

ФАРИД ЗАКАРИЯ: Уважение — это важно. Россияне невероятно гордятся своей страной. В конце концов, Россия — самая большая страна на планете, она в 48 раз больше Германии. Её территория находится в 11 часовых поясах и трёх регионах — Европе, Азии и Ближнем Востоке.

Также это богатая страна, на территории которой находятся одни из самых крупных запасов сырья — от нефти и природного газа до никеля и алюминия. С точки зрения культуры, зачастую Россия заявляла о себе как о третьем Риме, которая сохранила христианство даже после того, как Византийская империя пала под натиском варваров.

Путин понимает Россию. Но он также понимает и мир. Он не настолько глуп, чтобы в лоб напасть на Америку или Европу. Он знает, как использовать власть ассиметрично при помощи киберинструментов и дезинформации.

Он осознаёт уязвимости свободных обществ с их внутренними разногласиями и раздорами, их незащищённую открытость. Он осознаёт хрупкость таких институтов, как Европейский союз и НАТО, и таких идей, как интеграция и культурное многообразие.

Другими словами, Владимир Путин понимает нас очень хорошо. Вопрос в том, действительно ли мы — и Дональд Трамп — понимаем Владимира Путина?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 марта 2017 года.