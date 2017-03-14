Работодателям Хакасии следует поторопиться

До 15 марта 11 тысячам страхователей республики нужно подать в ПФР сведения для индексации пенсий. В противном случае им грозят штрафы.

Цель ежемесячной отчётности – подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров для последующей индексации страховой пенсии. Требование распространяется и на тех работников, с которыми заключены временные договоры гражданско-правового характера и за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. В Хакасии с начала 2017 года на основании информации, поступившей от работодателей, решения о выплате пенсий с учётом индексации вынесены в отношении 940 пенсионеров. В 2016 году, по сведениям, предоставленным работодателями, пенсии проиндексированы 2 948 пенсионерам.

За не представленные в установленный срок либо представленные не полностью или недостоверные сведения к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии. Направить сведения можно в электронной форме по защищённым каналам связи. Если в ответ поступило уведомление Пенсионного фонда о наличии ошибок – отчёт считается не принятым. Законодательно установлен срок устранения страхователями ошибок и расхождений, выявленных ПФР в представленной отчётности – в течение 5 рабочих дней. При исправлении ошибок в указанный срок финансовые санкции не применяются.

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