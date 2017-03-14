Сирия: танк Т-62 эффективно тушит горящую газовую скважину. Русская техника умеет всё

14.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Сирия: танк Т-62 эффективно тушит горящую газовую скважину. Русская техника умеет всё

Российские военные помогли потушить полыхающую газовую скважину в Сирии залпами из танка Т-62, принадлежащего армии САР. Видео с необычным экспериментом опубликовало «Федеральное агентство новостей».

Российские танкисты помогли сирийским нефтяникам потушить огонь в районе газоперерабатывающего завода «Хаян».

Военнослужащие сбили задвижку фонтанной арматуры, изменив направление бьющего из струи газа, что снизило давление в боковом отводе скважины. Это позволило пожарным начать тушение на месторождении.

Во время отступления из Пальмиры боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» подожгли газоносные скважины в окрестностях города.

Видео: Федеральное агентство новостей / YouTube

 

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