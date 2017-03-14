Сирия: за авиабазу Джирах идут кровопролитные бои, равновесие под Манбиджом

12 марта появились сообщения о боях между сирийской армией и протурецкими силами в Тадефе, расположенном к югу от Эль-Баба. Дивизия Султан Мурад, состоящая из туркоманов, выпустила заявление о том, что ССА взяла в плен возле элеватора Эль-Баб 3 сирийских солдат. Если это так, то это свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне напряженности в отношениях между протурецкими и сирийскими силами в данном районе. Это также значит то, что Анкара не может или не хочет контролировать своих сателлитов, чтобы избежать подобных ситуаций.

В городе Манбидж, контролируемом поддерживаемыми американцами Сирийскими демократическими силами (СДС), состоящими, преимущественно из курдских отрядов народной самообороны YPG, были замечены российские и сирийские военнослужащие. Фотографии подтверждают активизацию контактов между сирийской армией и СДС, а также неафишируемое сотрудничество между Россией и США в данном районе.



Тяжелые бои прошли между сирийской армией и ИГИЛ в районе авиабазы Джирах. На прошлой неделе отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра дошли до подконтрольной ИГИЛ авиабазы и успешно вошли на ее территорию. Был даже момент, когда правительственные войска взяли объект под тактический контроль, однако им не удалось удержать его. Далее ИГИЛ провело несколько контратак, чтобы выбить из авиабазы правительственные войска. В настоящий момент правительственные силы держат оборону возле авиабазы.



Сообщается, что сирийские военные стягивают значительное количество войск и техники для проведения военной операции против боевиков Хаят Тахрир Аш-Шам западнее Алеппо. Местные источники и медиаактивисты сообщают о большом присутствии в данном районе проиранских ополченцев, бойцов Сирийской социал-националистической партии и прочих правительственных группировок.

Поддерживаемые американцами СДС заняли деревню Кас Аджиль в 48 км к юго-востоку от Ракки и дошли до канала Аль-Рай возле населенного пункта Джадидат Хабур.



Госдеп США объявил о том, что отныне Хаят Тахрир Аш-Шам и все состоящие в ней группировки считаются в США террористическими. Заявление аналогично позиции альянса России, Сирии и Ирана касательно этой так называемого «группировки умеренной оппозиции», действующей в сирийской провинции Идлиб.



Формально Хаят Тахрир Аш-Шам является альянсом группировок боевиков под руководством Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль Каиды). В свою очередь, Джебхат Фатех Аш-Шам поглотила несколько менее крупных группировок, действующих в Идлибе. Основным спонсором группировки является Саудовская Аравия, которая использует ее в качестве инструмента для достижения личных интересов в сирийской войне. Хаят Тахрир Аш-Шам постоянно пыталась сорвать любые переговоры, в которых участвовали более умеренные представители так называемой сирийской оппозиции, и постоянно осуществляет теракты против мирного населения. На прошлой неделе группировка взяла ответственность за двойной теракт смертников в Дамаске, в результате которого 40 человек погибло и 120 получили ранения. Основные жертвы – иракские паломники. Между тем, администрация Трампа официально нацелена расширить и усилить взаимоотношения США с Саудовской Аравией.

