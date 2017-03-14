Спецназ Осетии пополнит состав армии России

Кабинет министров РФ одобрил проект соглашения с Южной Осетией о вхождении Вооруженных сил этой страны в состав российских ВС и представил его на подпись президенту. Соответствующее постановление опубликовано 13 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что под вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан на военную службу по контракту и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке. При заключении подобного контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии, а дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Напомним, в марте 2015 года президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Леонид Тибилов подписали договор о сотрудничестве и интеграции. Договор предусматривает формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности. Сообщалось, что модернизация военной техники Вооруженных сил Южной Осетии будет доведена до уровня 58-й армии, дислоцированной на юге России.

Дополнительные соглашения к договору между РЮО и РФ должны были быть заключены еще к концу января 2016 года, но как водится, не обошлось без бюрократических проволочек. Так, 18 февраля 2016-го спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с офицерским составом Минобороны республики, сообщил, что одной из главных причин срыва сроков подписания документа о порядке взаимодействия в военной сфере является то, что югоосетинская сторона своевременно не подготовила собственный проект соглашения, «потому что ждала вариант проекта российской стороны».

На следующий день в послании к народу и парламенту президент Тибилов заявил о продолжающейся подготовке документа, при этом заметил, что «республика должна сохранить немногочисленную, но эффективную часть своей армии», а также анонсировал проведение референдума «в особой форме» о вхождении РЮО в состав России. Тем самым породив новые слухи о том, что присоединение республики к России не ограничится только интеграцией по линии военного ведомства.

На самом же деле такая интеграция началась задолго до подписания договора 2015 года. Так, весной 2012 года по просьбе тогдашнего министра обороны РЮО Валерия Яхновца, который ранее служил начальником разведки ВДВ в ВС РФ, для сохранения костяка военнослужащих-осетин и удержания молодежи от выезда в Россию было принято решение комплектовать одну роту российской 4-ой гвардейской военной базы, созданной в 2009-ом, из местных жителей. Тем более что они, имея двойное гражданство, могли быть призваны через российские военкоматы для подписания контракта с военным ведомством РФ.

По данным всеобщей переписи в Южной Осетии, опубликованным 19 февраля 2016 года, население республики составляет всего 53 559 человек. Естественно, какой-то существенной боевой силой и большой численностью силовых структур такая республика обладать просто не может. Поэтому по факту местные военнослужащие управляются, оснащаются и снабжаются Российской Федерацией. Что оправдано, поскольку в постсоветский период мы не раз видели случаи агрессии со стороны Грузии, а в 2008 году она была развязана и против российских миротворцев, что стало нарушением норм международного права, замечает президент Московского центра изучения публичного права Аждар Куртов.

— Вариант введения местных жителей в российский контингент, развёрнутый на постоянной основе, был опробован в свое время в Таджикистане: тогда граждане республики принимались в состав погранвойск и получали более высокое жалование — по российским стандартам. Понятно, что Южная Осетия из-за малой численности населения и отсутствия оборонных предприятий в принципе не в состоянии отладить собственную систему ВС, которая бы более-менее соответствовала современным стандартам. А управлять войсками, особенно в горной местности, можно только тогда, когда выстроена четкая система — от командования округом до управления отдельной ротой.

«СП»: — Как на все это отреагируют в Грузии?

— Понятно, что в Тбилиси негативно воспримут любые новости о какой-либо даже формальной интеграции югоосетинских институтов с российскими. Но Грузия сейчас вступила в довольно непростой период и нынешние беспорядки в Батуми, в результате которых пострадали около 30 человек и 40 были задержаны, — тому яркий пример. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Эка Беселия напрямую обвинила сторонников Саакашвили в причастности к батумским событиям. Не исключено, что любыми проявлениями внутренней нестабильности могут воспользоваться оппозиционные силы, и для раскачивания ситуации организовать очередную провокацию на границе с РЮО.

«СП»: — А Запад такой формальный шаг в сфере укрепления обороноспособности республики может использовать как повод для введения новых санкций в отношении России?

— Вряд ли. Там также понимают, что военные Южной Осетии давно выполняют распоряжения и приказы российского военно-политического руководства. Но даже если это решение будет активно раскручиваться мейнстримовскими СМИ в негативном ключе, то к этому надо относиться спокойно. Югоосетинская молодежь уже давно массово уезжает работать и учиться в Россию, поэтому там по определению есть проблемы с набором в Вооруженные силы республики. Поэтому данное решение — это в первую очередь забота о республике, а не какой-то шаг по созданию объединённой армии для вторжения в Грузию, как это хотят представить даже не грузинские, а украинские СМИ…

— В нынешнем статусе, когда независимость республики, кроме нас, признают только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу, она может существовать десятилетия, — говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. — Там давно уже действуют российские документы (югоосетины проходят через российские военкоматы), вводятся российские льготы. Например, 11 марта 2017 года в Госдуму на ратификацию был внесен документ, согласно которому гражданам республики, если размер их пенсионного обеспечения не достигает среднего уровня по Северо-Кавказскому федеральному округу, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Опыт войны 2008 года показал, что армия республики особой роли в боевых действиях не играла. Цхинвал тогда защищали российские миротворцы и ополченцы. Регулярные подразделения, главным образом, обеспечивали защиту тогдашнего президента Эдуарда Кокойты. Напомню, 8 августа, с началом боевых действий, он убыл из Цхинвала в Джаву. Откуда вернулся в Цхинвал 11 августа, когда все уже было предопределено.

Поэтому формально все подразделения армии РЮО интегрированы в состав российских ВС, хотя в рамках пропаганды могут остаться декоративные части, которые будут демонстрировать наличие у республики пусть и немногочисленного, но национального боевого формирования. Хотя, видимо, им также будет поднято жалование. Поскольку если не сбалансировать денежное довольствие и социальные льготы, то в дальнейшем остатки местной армии все равно придется расформировывать из-за разницы в довольствии с теми, кто будет служить в Вооруженных силах РФ.

В общем, сейчас просто делаются попытки оформить де-юре то, что имеет место де-факто, но без формального вхождения республики в состав РФ. Это такой общий тренд: то же самое происходит с ВС Армении, Абхазии. То есть создается единая группировка для облегчения управления и командования, но не более.