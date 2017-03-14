Тимошенко побежала… Наверно к выборам

Может ли Тимошенко стать следующим президентом Украины? Такой вопрос мне все чаще задают друзья по «Фейсбуку», которых я никогда не видел. В последнее время тема Юлии Владимировны стала настолько актуальной в социальной сетях, что пришлось отвечать. Да, может. И не только Юля. У нас любой может стать президентом, поскольку… Короче, это трудно объяснить. Матерные термины прекрасно подходят, однако они очерчивают лишь очень узкий «коридор вероятностей».

Особенно суровые слухи поползли, когда «Кыцюндер» якобы поехала в Америку, чтобы встретиться с рядом высокопоставленных «чиновников» для вентилирования темы «Как нам обустроить региональную европейскую супердержаву в контексте экспорта леса-кругляка». Написал эсемеску пресс-секретарше Тимошенко. Марине Сороке. В девичестве Дегтярь. В ответ пошли какие-то гнусные обвинения, зачастую личного характера. Абсолютно не понятно, поехала она, не поехала, и кто именно сволочь?

И тут как раз по «плюсам» Игоря Валерьевича Коломойского, известного «жидобандеровца», блокадника и патриота, прошел сюжет про «бегущую Вону» (так Юлию Владимировну прозвали после известного бигборда «Воны блокують, Вона працюе», «Вона – це Украина»). Женщина с низкой посадкой, поразительно похожая на Тимошенко, неспешно трусила в голубую даль, чуть покачивая тем, чем обычно покачивают в подобных случаях. Шумел камыш, собачки бегали, слышен был скрип гравия под кроссовками неизвестного кетайского производителя. Говорят, бегает каждый день по десять километров, находится в прекрасной форме. Страшные раны, полученные во время двухлетней отсидки в Харьковской больнице железнодорожников, затянулись как на собаке. Полна энергии и готова к новым свершениям.

На моей памяти сюжет с бегающей Тимошенко крутили раз пять. В последний раз перед президентскими выборами Януковича. Тогда Юлия Владимировна бегала с веселой собакой по кличке Босс, а ее дочка по кличке Жужа готовила маме вкусный и крайне полезный витаминный коктейль на основе свежего протеина. Идиллия полная.

Раз Тимошенко побежала, следовательно, близятся какие-то большие политические потрясения. Или же Юля думает, что они (потрясения) близятся. Поскольку хорошую, подтянутую (иногда даже чересчур) форму Тимошенко навязывает общественности телеканал Коломойского, это явный знак некоего сотрудничества олигарха и реанимированной политической «звезды». Обычно в этом месте надо приводить результаты свежих социологических исследований. Ну, где люди сходят с ума и отвечают на вопрос: «А если бы, б...ть, выборы президента проходили в следующую пятницу, то вы за кого проголосовали бы?». Многие, кстати, тормозят, поскольку вычисляют, когда же будет пятница. К сожалению, никаких опросов с рейтингами неполживые социологические службы Украины не проводят с начала нового 2017 года. Спрашивают о чем угодно, только не о шансах Тимошенко. Ну, типа как вы относитесь к новым госпитальным округам, которые «нарезает» и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун? Я хз, что означает понятие «госпитальный округ». Подозреваю, что примерно 99 процентов опрошенных смутно догадываются об их предназначении, ориентируясь в основном на знакомые слова «госпиталь» и «округ». Тем не менее, 65 процентов позитивно расценивают данную инициативу, но отмечают наличие неких «перегибов при нарезке». При таком населении Тимошенко, безусловно, могла бы выиграть в первом туре, да кто же ей даст?

Рейтингов нет, но и без них понятно, что Порошенко явно обосновался в анусе плотной группы кандидатов. Что это нам дает? Ровным счетом ничего. Никто же не знает, когда будут президентские и парламентские выборы. Все понимают, что они пройдут досрочно, но когда? В Верховной Раде уже месяцев шесть-семь нет парламентского большинства. В соответствии с Конституцией, президент еще в прошлом году должен был распустить парламент. И что? Кого-то это волнует? Все говорят, что большинство есть, просто два-три депутата вышли в туалет, надо подождать, когда они вернутся, и все наладится. Спикер Парубий чувствует себя уверенно, наносит визиты своему коллеге – японскому императору, точнее, его единоутробному сыну, щеголяя при этом ушитым по диафрагму костюмом и расстегнутой кремлевскими хакерами ширинкой.

Аналогичная картина и, извините за выражение, с президентом. Его уже вертят на различных частях тела региональные лидеры. Я имею в виду легендарного производителя львовского мусора Андрея Садового. Чел замутил тему с блокадой «оккупированных территорий», его фракция «Самопомич» во главе с трижды раненным в ягодицу Семеном Семенченко почти в полном составе организовывает «редуты», и что? Вальцман зовет его в субботу попить чай в администрацию вместе с министром внутренних дел Аваковым. Попили чайку, сходили в туалет, и все. Тем не менее, Петр Алексеевич активно готовится к своему второму сроку. Он, б...ть, еще первый не отсидел, а уже готовится. Кого-то это удивляет? Меня лично нет.

Бабулька (имеется в виду Тимошенко), конечно, очень бодра и уже бегает. Возможно, дилер качественные «спиды» подогнал. Энергия поперла. Хочется утром встать и пробежать десять километров. Это очень интимная тема: кого и как накрывает. Но обсуждать шансы «кандидатов в президенты», на мой взгляд, сегодня бессмысленно. Как и вопрос, кто на кого в США и России ставит. Меня сама постановка вопроса с ума сводит. Ну, как может «эксперт-волонтер» двадцати с чем-то лет от роду, который еще недавно сосал молоко, рассуждать о «геополитической ставке ЕС в большой украинской игре», оперируя такими терминами, как «окно возможностей», «турбулентность системы» и «гендерное равенство»?

Амеры, по-моему, еще ничего не выработали. Немцы в свое время делали ставку на Виталия Кличко. Убедились, какой он сказочный дол…еб, и теперь очень осторожно относятся к представителям украинской «элиты».

Потом, чего можно ожидать от Юлии Владимировны? Она и Порошенко – это практически один и тот же психотип. Ключевое слово – псих. Да, они ненавидят друг друга. Ну и что? Кому от этого легче станет? Был «кондитер» – пришла «газовая принцесса». Те же публичные истерики, тот же популизм и та же тотальная ж…па. Кроме того, на мой взгляд, институт президентства как таковой доживает в Украине последние годы. Сначала должность главы государства рассматривалась как «консенсус олигархических групп». Кучма и Ющенко работали примерно по такой схеме. И Янукович так начинал. Правда, потом решил отжать у всех побольше. Но не успел. Дело Федоровича с энтузиазмом продолжил Вальцман. По сути, Петр Алексеевич стал единственным украинским олигархом. Тимошенко хочет того же. Система этого не переживет.

И в заключение: никакие выборы в стране «революции гидности» уже ничего не решают. Формально государственные институты есть, но на деле это лишь фейк. Пусть Юлия Владимировна бегает… Далеко и почаще.