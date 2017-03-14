Украина арестует участницу «Евровидения» от России Юлию Самойлову

14.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Украина арестует участницу «Евровидения» от России Юлию Самойлову
 
В МВД Украины предложили арестовать участницу "Евровидения" от России Юлию Самойлову после пересечения границы. По мнению киевских властей, два года назад она выступала в Крыму, куда приехала из России, минуя Украину, чем нарушила местные законы.

 

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