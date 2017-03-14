Украина: голодные люди отбирают хлеб у голубей

Украинцы уже привыкли к виду соотечественников, которые роются в помойках в поисках куска хлеба. Как правило, это старики-пенсионеры, сироты, инвалиды на колясках: социальный геноцид правительства Вальцмана-Гройсмана довел людей до последней черты. Более 80% жителей неньки считаются нищими по всем международным стандартам, однако власть не останавливается на достигнутом.

Все-таки в аграрной сверхдержаве должно остаться не более 15 миллионов едоков, поэтому людей сознательно доводят до голодной смерти. При этом власть майдаунов лицемерно скорбит по жертвам Голодомора-геноцида, правда, скрывать истинные чувства по поводу «сталинских жертв» уже не получается: журналисты несколько раз ловили Порошенко, радостно ржущим в самые «горестные» моменты поминок украинцев, пострадавших от тоталитарного режима.

Откровенным издевательством выглядит и установка в Киеве и Львове холодильников для нуждающихся в еде людей. В столице 6 холодильников уничтожили и разграбили за два дня совсем не голодные бомжи, львовские «хладокамеры» пока держатся. Однако, бесплатной еды от «благотворителей» не хватит на всех нуждающихся. Страшную историю рассказала у себя в Facebook одесситка Лада Лаферова:

«Кто–то кинул хлеб, чтобы голубей покормить, и к этой стайке птиц тут же подскочила женщина. Сначала тихонько присела рядом с голубями, потом, оглядываясь по сторонам, отогнала голубей, стала прямо с земли хватать куски хлеба и жадно запихивать их себе в рот. Через пару минут мимо проходила мама с ребёнком и, увидев это дело, достала какие–то продукты из пакета и отдала их голодной женщине», — написала наблюдательница 13 марта, признавшись, что была просто шокирована увиденным. Она вынесла страдающей женщине бутерброды и печенье.

«Я такого ещё никогда не видела. Я не раз видела стариков на базарах, которые просят на хлебушек, но что бы вот так! Прямо с земли! Это же до какой ситуации довели страну, что люди реально голодают? Так сильно голодают, что собирают птичьи крошки. Что они там про голодомор всё время говорят? Так вот он — голодомор! Прямо здесь и сейчас!» — возмутилась женщина. Впрочем, после этого признания и киевляне начали рассказывать истории о соседях, которые выискивают на помойках остатки еды. «Недавно, рано утром шла выкидывать мусор. Бабушка из соседнего дома рылась в мусорном баке, нашла там в коробке недоеденную пиццу и спрятала в пакет. Увидев, что я заметила, покраснела и сказала, мол, это для собаки…» - пишет Евгения Колодий. Некоторые рассказывают даже о стычках между несчастными голодными стариками за право копаться в помойках возле «богатых домов» на Печерске или в Оболонских «липках». Понятно, что жители Троещины или Борщаговки в мусорку кидают лишь очистки, а вот еврооптимисты, купившие себе после революции элитное жилье щедро делятся с голодающими пенсионерами объедками салями и пирогов. Вот такая она, жизнь по новому. Скоро несчастные люди будут отбирать кости у собак – все-таки «голубиной пищей» не наешься.