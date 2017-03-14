Украина: секретная схема поставок боеприпасов Киева боевикам и наёмникам в Сирии

C самого начала боевых действий с участием ИГИЛ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Сирии многие эксперты задавались вопросом, откуда у боевиков такое количество вооружения советского образца и большое количество боеприпасов. Поиски ответа на этот вопрос привели экспертов не только на склады, некогда находившиеся под контролем правительственной армии, но и на территории государств, находящихся очень далеко от Сирии.

Советский Союз обеспечил всех

Полный объем и точные цифры военно-технического сотрудничества и помощи, которую Советский Союз оказывал дружественным странам, эксперты в области вооружений не могут посчитать и сегодня. Сложность заключается в том, что автомобили, бронетехника, вертолеты и многое из того, что было поставлено и произведено на территории стран Варшавского договора более-менее поддавалось подсчетам. Руководство СССР щедро наделило своих союзников в Восточной Европе и помощников заводами и целыми промышленными регионами. Долгие годы до развала Союза промышленность Восточной Европы «становилась на крыло» - советские специалисты помогали налаживать производство, инспектировали опытные партии и обеспечивали контроль качества. После развала СССР получившие независимость государства, как говорят в таких случаях, пустились «во все тяжкие».

Персонаж известного фильма о торговле вооружением со складов независимой Украины в этом смысле не кажется уж совсем вымышленным персонажем. Эксперты поясняют, что активность конфликтов во многих регионах мира, в том числе и в Африке, с 1991-го по 2000-е годы напрямую связана с поставками оружия из нескольких государств, среди которых есть и Украина, и Болгария, и многие другие. Происхождение многих видов вооружения и боеприпасов вызывало вопросы и во время так называемой «Арабской весны», буквально взорвавшей весь Ближний Восток. Многие из государств Европейского союза активно торговали с иностранными заказчиками и поставляли оружие, боеприпасы и технику на Ближний Восток даже вопреки эмбарго.

Большая оружейная распродажа

Важно понимать, что предприятия ВПК некоторых государств, на территории которых остались либо миллионы единиц готового стрелкового оружия и боеприпасов, либо производственные мощности и сырье, последние несколько лет зарабатывали лишь незначительным военно-техническим сотрудничеством с иностранными заказчиками, вооружение которых состоит по большей части из образцов родом из Советского Союза. Объем такого сотрудничества не был велик.

Небольшие контракты на модернизацию, плановый и внеплановый ремонт, скромную модернизацию, поставку боеприпасов - вот, пожалуй, все программы, которые приносили сколько-нибудь приличные деньги. Однако начало настоящей торговли удивительным образом совпадает с началом активных боевых действий на Ближнем Востоке. Торговля террористов нефтью в вопросе оснащения вооружением тесно связаны друг с другом, ведь на вырученное от продажи углеводородов боевики с помощью третьих лиц и компаний, оформленных в европейских странах, закупают оружие, боеприпасы и многое другое. Ничего о кровавом бизнесе с террористами официальные власти той же Украины, понятное дело, не знают.

Однако факт задержания испанскими спецслужбами сухогруза с украинскими моряками говорит об обратном. По имеющимся данным, конечной точкой маршрута украинского судна была Ливия. Страна, в которой после свержения Муаммара Каддафи началась гражданская война, а позднее и там объявились сторонники запрещенной в России ИГИЛ. Теоретически из Ливии такой груз мог попасть, куда угодно. В Ирак, вооруженные силы которого яростно вычищают боевиков из всех уголков страны, и даже в Сирию. Однако главной проблемой таких грузов всегда оставалось качество поставляемого оружия. 95% стрелкового вооружения, боеприпасов, средств борьбы с бронетехникой и многие другие «подарки» хранились десятки лет, а условия хранения, скорее всего, соблюдались должным образом лишь на бумаге.

На одной из видеозаписей боевики ИГИЛ в Ираке негодуют, осматривая полученное вооружение. Возмущение боевиков вызывает не только год выпуска и комплектность поставленного груза, но и фактическая негодность некоторых видов вооружения к немедленному применению. Эксперты полагают, что украинские силовики не просто продают вооружение и технику, изымая ее у собственных военных, но и активно работают со своими европейскими соседями. Монархии залива, которым поставляется вооружение не только из Украины, но и из Польши, и других стран бывшего Варшавского договора, фигурируют в 95% накладных и сопроводительных документов.

Зачем и для каких целей этим странам, вооруженные силы которых используют, в основном, американское вооружение, такие закупки - никто не интересуется. Значительный объем вооружений также идет в обход официальных документов и меморандумов. Причем контрабандой для зарубежных заказчиков с территории Украины вывозят не только автоматы и боеприпасы к ним, но и ручные противотанковые гранатометы, и многое другое.

Братья по оружию

Болгарию от Украины в вопросе торговли оружием отличает одно важное обстоятельство. Украинские силовики продают то, что худо-бедно используется в войсках, или стоит в виде ржавеющего металлолома на базах хранения. Ничего принципиально нового, произведенного и отгруженного недавно в украинских отгрузках не попадалось. Болгарские промышленники в этом отношении значительно отличаются от своих украинских коллег. Только за 2016-й год один из крупнейших производителей вооружения «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ) отчитался о росте чистой прибыли в 400%.

C 2014 года активно сотрудничать с болгарским заводом начали две американских компании. Эксперты отмечают, что главным направлением работы Orbital ATK и Chemring является так называемая «материально-техническая» помощь и снабжение союзников США боеприпасами для вооружения советского образца. Как и в случае с украинскими поставками, список закупаемого для «союзников» Соединенных Штатов оружия и боеприпасов к ним велик. В него включены не только боеприпасы для стрелкового оружия, но и выстрелы к противотанковым гранатометам, и даже реактивные снаряды к системам залпового огня «Град».

Громкий скандал с последними состоялся не без участия болгарских журналистов газеты «Труд», заснявших на полуразрушенном складе террористов в Алеппо ящики с реактивными снарядами болгарского производства. С формальной точки зрения, болгарские оружейники международного законодательства не нарушали. Напрямую с террористами не торговали, в прямых переговорах замечены не были, а суда, загруженные болгарским оружием, ходили под флагами европейских государств. Однако, благодаря судовым трекерам удалось выяснить, что из Бургаса - города на юго-востоке Болгарии - в направлении саудовского порта Джидда регулярно курсируют огромные сухогрузы под флагом Дании. Рейсы сухогрузов так и остались бы незамеченными среди тысяч других похожих судов, если бы не одно важное обстоятельство. Зафрахтовала судно американская компания Orbital ATK. Та самая, что помогает обеспечивать ближневосточных «друзей» США вооружением и боеприпасами не натовского образца.

Стоит напомнить, что вооруженные силы Саудовской Аравии вооружением советского и российского производства не пользуются, отдавая предпочтение поставкам из США. О том, куда дальше идет полученное вооружение, можно лишь догадываться. Скорее всего, Сирия и Йемен продолжают полыхать не в последнюю очередь благодаря именно такой «помощи» из-за рубежа. По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, об истории с поставками «непрофильного» вооружения в Саудовскую Аравию известно давно.

«Начались отгрузки оружия и боеприпасов из Болгарии, и некоторых других стран Восточной Европы примерно пять-семь лет назад. И именно на таких заказах и "ожила" восточно-европейская оружейная промышленность. Яркий тому пример уже известный "Вазовский машиностроительный завод", который до 2014 года вообще находился на грани банкротства. После получения многомиллионных заказов стал этот же завод работать на полную мощность. Даже штат нарастили и подняли сотрудникам зарплаты», - отметил эксперт.

Сами болгарские промышленники, несмотря на вопросы международного сообщества, включая МИД России, ничего постыдного в своей деятельности не видят. Советское вооружение и боеприпасы к нему, несмотря на помощь Соединенных Штатов в адрес «умеренной» оппозиции, по-прежнему остается самым дешевым и самым простым в производстве, а благодаря зарубежным заказчикам значительно улучшилось финансовое состояние других болгарских оружейных компаний, таких как Kintex, Arcus Samel 90 и Arsenal JSCo.

Фотографии боевиков «Ахрар ар-Шам» на фоне ящиков с болгарскими боеприпасами или наличие 122-мм реактивных снарядов на зачищенном от террористов складе в Алеппо МИД Болгарии, похоже, не сильно беспокоят. Не удалось дождаться официального заявления болгарского МИД относительно уже найденных грузов с узнаваемой маркировкой. Эксперты отмечают, что только в Алеппо сирийской армией было обнаружено около двух миллионов боеприпасов разного калибра, и четыре тысячи ракет для систем залпового огня «Град». Боевые действия в Сирии и Йемене в данном случае играют на руку официальным властям Болгарии - формального нарушения закона нет, а предложение России заключить межправительственное соглашение пока не рассматривается.

Только поставки в интересах американских компаний, снабжающих оружием и боеприпасами своих подопечных на Ближнем Востоке, позволяют болгарскому ВПК не только не перебиваться хлебом и водой, но и основательно зарабатывать. Эксперты отмечают, что бизнес на крови чрезвычайно выгоден болгарской стороне, и кровавые деньги в совершенно конкретном случае не пахнут. Построенные еще при СССР в Болгарии военные заводы теперь работают не ради сохранения мира на территории Европы, а ради получения огромной прибыли. И последствия такого бизнеса власти Болгарии, похоже, особо не волнуют.

Автор: Дмитрий Юров