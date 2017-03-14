Украинская агентура есть во всех эшелонах российской власти – министр правительства ДНР

Интереснейшее интервью Евгения Михайлова, министра - руководителя аппарата Правительства ДНР в 2014 году, а ранее российского губернатора. Я знаком с ним с начала лета 2014 года, еще до момента назначения его министром и могу подтвердить высокую степень достоверности того что он рассказывает. Могу дополнить только одно: вице-премьер, запретивший тогда производить собственное вооружение в Донецке - при наличии всех технических возможностей, мощностей кадров и материалов - это не кто иной как Антюфеев. Я просто был тогда на заседании правительства ДНР, когда это происходило. Бородай тогда отъехал в Москву и Антюфеев исполнял обязанности премьера. Антюфеев был вредитель знатный, и всерьёз метил на пост премьера вместо Бородая, чего почти не скрывал.



Уж не знаю какая гадина его сосватала нам в ДНР, полностью согласен тут с оценкой этого персонажа Стрелковым.



Также я могу подтвердить, что громадные суммы наличности (миллиарды гривен наличными) были уничтожены в банках Донецка а также вывезены из города не только при полном непротивлении, но и "под крышей" тогдашних властей. Я писал тогда записку и в Правительство ДНР, и затем в Москву в АП - где указывал вплоть до того, когда куда и кем будут вывозиться из города деньги и ценности - с нулевым результатом. Уверен, что люди бородаевского правительства тогда хорошо погрели на этом руки и теперь, надеюсь, не бедствуют.

