Уполномоченную по правам ребенка в Санкт-Петербурге лишают доверия за пропаганду гомосексуализма

Скандальное выступление Уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где она предложила изымать детей из семей за педикулез и плесень в квартире, а также за одутловатое лицо у родителя или болезненный вид у ребенка, может стоить чиновнице должности. Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и области изучил деятельность госпожи Агапитовой на посту уполномоченного, в частности, ее покровительство секс-меньшинствам, и направил в Законодательное Собрание заявление с просьбой выразить недоверие госпоже Агапитовой и прекратить ее полномочия досрочно.



Как уже сообщала «Катюша», 3 марта в Совете Федерации прошли парламентские слушания на которых обсуждали законопроект «О пересмотре положений Семейного кодекса РФ, связанных с отобранием ребенка».



Данный законопроект, разрабатываемый сенатором Еленой Мизулиной при участии экспертов ведущих родительских организаций страны и Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, появился на фоне поручения Президента—который в конце прошлого года потребовал от Правительства и Общественной палаты подготовить доклад по внесудебным вмешательствам в семью.



Фактически, данное поручение

знаменовало собой разворот государственной машины от прозападного ювенального курса, которого придерживались российские законодатели в последние годы, в сторону поддержки семьи. Об этом говорит, в частности, недавняя отмена «закона о шлепках», принятого лоббистами ювенальной юстиции обманным путем летом прошлого года, и отмененного в результате массового возмущения родителей . Однако сторонники антисемейных западных технологий не унимаются—в частности, недавно они протащили антисемейную феминистскую «Стратегию действий в интересах женщин».



Прошедшие парламентские слушания в Совете Федерации стали очередным сражением между защитниками традиционной семьи и ювенальщиками. Последних представляла, в частности, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, которая также считается ставленницей спикера СФ Валентины Матвиенко и членом совета по реализации национальной стратегии действий в «интересах» детей. Именно эта «стратегия», в противовес путинской Стратегии национальной безопасности, и является основанием для внедрения антисемейных технологий западного образца вроде курса на криминализацию «семейного насилия», секспросвета и т.п.



На слушаниях Светлана Юрьевна показала себя в лучшем виде—представив, в виде презентации, разработанные ей и ее коллегами из прозападных НКО, критерии, которыми должны руководствоваться органы опеки при изъятии детей из семей. Сам по себе перечень этих критериев настолько впечатляющ, что не нуждается ни в каких комментариях.







Хотя позже, в интервью РИА Катюша, Светлана Юрьевна уточнила что это—не готовая инструкция, а всего лишь предложения (поскольку-де, сейчас нет единых критериев того, что следует считать опасным для жизни и здоровья положением—и органы опеки боятся массово влезать в семьи) и которые можно критиковать и обсуждать , все довольно серьезно, учитывая что «критерии» по словам самой же Уполномоченной, уже направлены в органы исполнительной власти Петербурга. В частности, в комитет по социальной политике— который и без Агапитовой зачастую работает против семьи.



Напомним, деятельность Светланы Агапитовой давно вызывает раздражение родительских организаций. Ярая сторонница иностранного усыновления, госпожа Агапитова ратовала за введение ювенальных судов и секспросвета, неизменно поддерживала подростковый абортарий «Ювента», привела в Петербург норвежский ювенальный фонд Redd Barna и даже покровительствовала организациям по защите «прав» гомосексуалистов, рекламируя их услуги на сайте Уполномоченного . По заключению юристов Координационного совета патриотических сил Петербурга и области, ряд статей размещенных на этом сайте, направлен на отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, то есть Агапитова распространяет информацию, запрещенную для распространения среди детей в силу п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации»



В частности, в статье «Светлана Агапитова: Господи, чем мы занимаемся? Нам больше не о чем думать?» Агапитова С.Ю. выражает свое мнение против закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Уполномоченный по правам ребёнка в городе Санкт-Петербурге считает, что запрет на ЛГБТ-пропаганду, посещение детьми секс-шопа, отсутствие знаний о презервативах, о наличии пива в баре приведут к тому, что ребенок вырастет «в колбе» («асоциальным»), «стерильный ребенок». «Я ничего не имею против однополых семей, - пишет Светлана Агапитова, - но вопрос воспитания ребенка в такой семье меня смущает. Может быть, ребенок вырастет нормальной сексуальной ориентации, но велик шанс, что он будет гомосексуалистом, потому что дети часто копируют образ жизни своих родителей». В статье «Девчонкология» - средств немассовой информации» Агапитова С.Ю. поддерживает книгу с «Научными знаниями об анальном и оральном сексе» для младшего школьного возраста, отстраняя себя от «возмущенной общественности, что усматривается в другой статье на эту же тему «В Энциклопедии для детей в подробностях рассказали об анальном и оральном сексе» : «Особенным спросом пользуются просветительские книги для подростков. Порой родители не знают, как подступиться к трудной теме [об анальном и оральном сексе!]. А подсунешь энциклопедию для мальчиков или девочек – и знания у малышей в кармане, то есть в голове.



И все это—за деньги налогоплательщиков, которые содержат и саму Агапитову и ее аппарат в несколько десятков человек. Деятельность Светланы Юрьевны, в особенности предложенные ей «критерии» отобрания детей из семьи, были рассмотрены на состоявшемся 9 марта заседании Координационного совета патриотических сил Петербурга—который решил обратиться к губернатору и в Законодательное Собрание Петербурга с просьбой выразить недоверие Уполномоченному по правам ребёнка в городе Санкт-Петербурге Агапитовой Светлане Юрьевне недоверие и прекратить ее полномочия досрочно.

























Зарубки на память: Ювенальщики



