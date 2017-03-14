В Абакане, в библиотеке ХГУ, состоялось торжественное заседание Южно-Сибирского историко-родословного общества (ЮСИРО)

С докладом об итогах работы общества за год выступил председатель ЮСИРО – кандидат философских наук Алексей Нилогов.

Так, в декабре 2016 года Южно-Сибирское ИРО было официально принято в Российскую генеалогическую федерацию (РГФ). А всего с марта 2016 года проведено более десятка встреч историко-краеведческого клуба «Моя родословная» на базе Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова и библиотеки Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

В ходе заседания прозвучали исследовательские доклады краеведа-генеалога Елены Кривоносовой и сотрудника Хакасского краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова – Маргариты Шоевой. Е.Л. Кривоносова поделилась личным опытом архивного поиска, а М.П. Шоева рассказала об изданной книге по истории рода Чудогашевых.

ЮСИРО смогло зарекомендовать себя в качестве авторитетной генеалогической организации, проводящей научные изыскания по родословным как известных российских деятелей (В.В. Путин, Н.К. Рерих, А.С. Пушкин), так и знаменитых людей юга Сибири (Н.Ф. Катанов, В.А. Баландина, Л.Р. Кызласов, И.Н. Соловьёв).

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