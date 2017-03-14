В Абакане ВАЗ и Ока не поделили перекрёсток

По предварительной информации, виноват водитель ВАЗ 21093, он выехал на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла несколько часов назад на перекрёстке улиц Кирова и Тараса Шевченко. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, которую госавтоинспекторы ещё будут проверять, водитель 1992 года рождения за рулём ВАЗ 21093 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой легковушкой. От удара машины разбросало в разные стороны. Некоторое время движение на этом участке было затруднено.

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