В Черногорске завершается санитарная обрезка деревьев

Работы по приведению в порядок зеленых насаждений, в том числе и кустарников, проводят специалисты черногорского МП «Благоустройство».

Санитарная обрезка уже проведена на улицах Советской, Юбилейной, Чкалова, 40 лет Октября, Калинина, Сибирякова, на проспекте Космонавтов, в переулке Клубном. Декоративная подрезка проведена еще осенью прошлого года. Также сотрудники предприятия сейчас занимаются очисткой городских ливневок, зачищают сухостой, сообщается на сайте черногорской мэрии.

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