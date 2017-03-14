В Египте громкий скандал вокруг древней статуи: при извлечении из земли экскаваторы уничтожили лицо

Извлечение находки проходило на фоне скандала: под давлением общественности и обвинений в причинении ущерба артефакту власти страны были вынуждены отказаться от использования экскаваторов

Вторая часть обнаруженной недавно в одном из районов Каира огромной древней статуи фараона Рамзеса II в понедельник была поднята на поверхность. Работы сопровождались скандалом: под давлением общественности власти Египта были вынуждены отказаться от применения экскаваторов, которые использовались на прошлой неделе для извлечения из земли фрагментов памятника.

Громкий скандал вокруг статуи

В минувший четверг аккредитованные в стране корреспонденты были приглашены в столичный район Айн-Шамс на освещение церемонии поднятия двух обнаруженных там египетско-германской археологической миссией статуй, возраст которых превышает три тысячи лет.

Первая, утверждают ученые, с наибольшей долей вероятности принадлежит одному из самых известных в Египте фараонов Рамзесу II, вторая - его внуку фараону Сети II. Оба они относятся к 19-й династии фараонов (новое царство, XIII век до н. э.).Журналисты были шокированы, когда голову восьмиметровой статуи извлекали из грунтовых вод с помощью огромного ковша экскаватора. В результате поднимали колосс по частям: достали часть головы, бюст, фрагменты короны, ухо, глаз. Нижняя часть до сегодняшнего дня оставалась в земле. После этого общественность обвинила министерство в том, что тяжелой техникой они сильно повредили древний артефакт.

Египетские и германские археологи выступили с опровержением, заявив, что статуя пострадала не от машины, а разрушилась еще в земле от времени. Министр попытался оправдать действия рабочих тем, что иначе многотонный памятник было невозможно поднять.

Для поднятия второй части колосса власти использовали более современные и безопасные технологии. Памятник предварительно обернули бескислотной бумагой и смоченной в дистиллированной воде хлопковой тканью и доставали из воды с помощью кронштейна крана, но уже более деликатным способом со всеми мерами предосторожности. Сейчас предстоят реставрационные работы, после этого, как говорят специалисты, статуя Рамзеса будет выставлена в Большом Египетском музее, который должен открыться в районе Великих пирамид в 2018 году.

Город солнца

В районе Айн-Шамс, что в переводе с арабского означает "глаз солнца", археологи копают уже не первый год. На месте этой густозаселенной рабочей окраины на северо-востоке Каира в эпоху фараонов находился Гелиополис - Город солнца и центр жречества, духовного поклонения солярным божествам, главным из которых был культ бога солнца Ра. Храмы Солнца там строились повсеместно. Именно там, как считается, в свое время был создан первый солнечный календарь и первый в истории человечества университет, в котором изучалось звездное небо.

В Гелиополисе Рамзес II построил едва ли не самый величественный из всех своих дворцов - Храм, названный в честь правителя. На протяжении последних 10 лет археологи совершают находки на том месте, где он когда-то стоял. В 2006 году в Айн-Шамсе в песках были обнаружены развалины храма Солнца, культового сооружения с хорошо сохранившейся мозаикой из зеленого сланца на полу. Там же были обнаружены куски памятников из розового гранита, воздвигнутых в честь древнеегипетских правителей.

Главными находками тогда стали две статуи Рамзеса II - стоящая (весом почти в пять тонн) и сидящая, достигающая в высоту более пяти метров. Два года спустя было объявлено об обнаружении фрагментов самого храма Рамзеса, а также гигантской статуи фараона. С тех пор исследователи продолжали копать в надежде на новые археологические открытия. Оба монумента были обнаружены на том месте, где когда-то располагался вход в храм.

За более чем 60 лет, которые Рамзес II правил Египтом, страна достигла своего расцвета: развивались астрономия и философия, был заключен первый в истории мирный договор, возведены сотни дворцовых храмов. Рамзес оставил после себя 92 сыновей и 106 дочерей. При фараоне в его честь были воздвигнуты сотни статуй. Многие из них уже обнаружены, но еще немало, считают ученые, по-прежнему погребено под землей.