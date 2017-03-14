В Ширинском районе Хакасии начались палы травы

Один из таких удалось заснять нашему корреспонденту

Специальная комиссия МЧС в эти дни оценивает готовность Хакасии к сезону пожаров и паводкам. Пока предварительных данных осмотра у регионального МЧС нет. Тем не менее, пожароопасный сезон уже в на носу. К примеру, в поселке Жемчужный сегодня пожарные мобильно ликвидировали два пала травы. Сухостой, который воспламеняется от малейшей искры, для ширинцев - настоящая проблема. Корреспондентам Хакасии удалось заснять момент тушения. Очевидцы утверждают, что это уже второй пал травы за один день.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







