В Ширинском районе Хакасии начались палы травы

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Один из таких удалось заснять нашему корреспонденту

Специальная комиссия МЧС в эти дни оценивает готовность Хакасии к сезону пожаров и паводкам. Пока предварительных данных осмотра у регионального МЧС нет. Тем не менее, пожароопасный сезон уже в на носу. К примеру, в поселке Жемчужный сегодня пожарные мобильно ликвидировали два пала травы. Сухостой, который воспламеняется от малейшей искры, для ширинцев - настоящая проблема. Корреспондентам Хакасии удалось заснять момент тушения. Очевидцы утверждают, что это уже второй пал травы за один день.

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