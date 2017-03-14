В Хакасии большегрузам запретят ездить по местным дорогам

Временное ограничение движения вводится ежегодно, чтобы сохранить покрытие республиканских и муниципальных дорог.

С 10 апреля по 9 мая на дорогах регионального и межмуниципального значения Хакасии будет временно ограничено движение для большегрузов. Транспортным средствам с превышением осевых нагрузок свыше 6 тонн на ось для дорог I – III технической категории и 5 тонн на ось – для дорог IV – V технической категории проезд окажется под запретом.

Как отмечают в минтрансе Хакасии, временное ограничение движения на республиканских дорогах вводится ежегодно. Такие меры помогают сохранить асфальт весной. Именно в это время года несущая способность дорожной одежды значительно снижается.

До 10 апреля руководителям предприятий необходимо заблаговременно позаботиться о доставке тяжеловесных грузов и материалов, необходимых для производственных нужд. Также можно воспользоваться альтернативным способом доставки – железнодорожным транспортом.

Ограничение коснётся не всего тяжёлого транспорта. Например, перевозить грузы, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, а также транспортировать дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику и материалы для проведени аварийно-восстановительных и ремонтных работ — можно. Также запрет не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, на транспортные средства, осуществляющие перевозку почты и почтовых грузов, продуктов, лекарств, ГСМ, семенного фонда, удобрений, кормов.

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