В Хакасии пошла на спад эпидемия гриппа и ОРВИ

Количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 15,2 процента.

Снижение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах: среди взрослых — на 24,3 процента, среди детей 7 — 14 лет — на 23,8 процента. За неделю в 2,5 раза сократилось количество положительных находок вирусов гриппа. В Абакане показатель на 10 тысяч населения составил 76,1, что выше недельного эпидпорога на 15,5 процента. Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается среди детей 3- 6 лет. Показатели взрослого населения, детей до 2 лет, школьников 7 — 14 лет находятся на неэпидемическом уровне. Управление Роспотребнадзора по Хакасии предложило муниципалитетам республики отменить ограничительные мероприятия.

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