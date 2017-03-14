В Хакасии пошла на спад эпидемия гриппа и ОРВИ

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 15,2 процента.

 

 

 Снижение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах: среди взрослых — на 24,3 процента, среди детей 7 — 14 лет — на 23,8 процента. За неделю в 2,5 раза  сократилось количество положительных находок вирусов гриппа. В  Абакане  показатель на 10 тысяч населения составил 76,1, что выше недельного эпидпорога на 15,5 процента. Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается среди детей  3- 6 лет. Показатели  взрослого населения, детей до 2 лет, школьников 7 — 14 лет находятся на неэпидемическом уровне. Управление Роспотребнадзора по Хакасии  предложило муниципалитетам республики отменить ограничительные мероприятия.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 21 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,316