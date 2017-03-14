В Хакасии прошел детский фольклорный конкурс «Заплетися, мой плетень»

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В конкурсе приняли участие около 200 детей от 7 до 17 лет - 11 фольклорных коллективов и 23 солиста.

 

 

 

        Это почти в два раза больше, чем в первом конкурсе в 2015 году, сообщили в  центре культуры имени С.П. Кадышева.  Лучших исполнителей представили  Алтайский, Бейский, Усть-Абаканский и Ширинский районы, города Абаза, Абакан и Сорск. Особенно ярко, по мнению коллегии жюри конкурса, выступили участники из села Подсинее Алтайского района и  Абакана, удивив всех присутствующих массовостью, яркими костюмами и качеством исполнения. В течение нескольких часов жюри из специалистов фольклорного и инструментального жанров республики просматривало выступления участников-исполнителей народных песен в 3-х возрастных категориях, определяя победителей по следующим критериям: сложность репертуара, сценическая культура, чистота интонации и качество звучания, исполнительское мастерство. Победители и призеры определились в пяти номинациях.

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