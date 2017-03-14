В Хакасии школьники проверяли нервы на прочность перед приближающимся поездом

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инцидент произошёл на перегоне Усть-Есь – Абаза. Машинисту пригородного поезда «Аскиз-Абаза» пришлось снизить скорость, так как подростки не реагировали на его сигналы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что пять абазинских мальчишек в возрасте 12-13 лет играли на железнодорожных путях. Двое из них становились внутри колеи и демонстрировали троим наблюдающим сверстникам свою ловкость. Пройдя проверку на прочность, ребята выпрыгивали за рельсы прямо перед пассажирским составом. Юные экстремалы мешали работе транспорта, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Инспекторы ОДН Абаканского ЛО МВД России провели профилактические беседы с правонарушителями, а их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащий контроль по воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

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