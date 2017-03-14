В Хакасии создадут центр евразийского археологического наследия

Глава республики Виктор Зимин предложил на совещании в министерстве иностранных дел России объединить усилия регионов в области сохранения и популяризации археологических ценностей.

Министр иностранных дел и главы Башкортостана, Якутии, Алтая, президент Татарстана поддержали идею создания в Хакасии евразийского археологического центра. Важно обобщить исследования в области археологии, начиная с эпохи ранней бронзы и до позднего средневековья. Ведь на территории Южной Сибири наблюдаются общие историко-культурные процессы развития древних археологических культур, сообщается на сайте правительства РХ.

Кроме того, Сергей Лавров вышел с инициативой объединить национальные события и праздники в общий календарь.

– Сегодня надо консолидировать усилия, привлечь внимание общественности и экспертов, чтобы решить задачи, связанные с сохранением историко-культурного наследия, – прокомментировал итоги встречи Виктор Михайлович. – Благодаря форуму «Сибер Ил» в Хакасии мы пытаемся превратить археологическое наследие в ресурс развития республики. Нам удалось построить новое здание республиканского музейно-культурного центра, который задуман как межрегиональная базовая площадка для выставочной деятельности, просветительских и образовательных мероприятий, этнотуризма, научных исследований.

Сейчас в Хакасии ведётся работа по включению Большого Салбыкского кургана в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С рядом ведущих музеев страны заключены соглашения о сотрудничестве. В Хакасском государственном университете создают кафедру ЮНЕСКО, которая займется сохранением и развитием самобытной духовной и материальной культуры народов Саяно-Алтая через систему образовательных, научных и инновационных проектов.

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