Владимир Путин о Медведеве: «Не уберегли». Заболел гриппом

14.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Владимир Путин о Медведеве:

Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, сообщил президент Владимир Путин.

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах: во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.

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