Христианская корпорация РПЦ таки выгоняет музей из Исаакиевского Собора в СПб

К Пасхе помещения Исаакиевского собора должны быть освобождены от музейных предметов. Такое предписание получил директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров от администрации Санкт-Петербурга. Музей должен обеспечить перевозку воих коллекций в новое хранилище. Об этом рассказали РБК два источника, близких к Министерству культуры. Данные сведения также подтвердил федеральный чиновник.

Распоряжение, по словам собеседников, близких к Минкультуры, было отдано устно. Никаких письменных указаний на этот счет нет. Один из собеседников РБК рассказал, что называется дата вывоза музейного фонда — 16 апреля. "Говорят, что надо ориентироваться именно на это число", — добавил он.

Источник, близкий к Минкультуры, уточняет, что речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять крупнейший в городе Государственный музей истории Петербурга. "По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и Музея истории Петербурга", — говорит он.

В музее "Исаакиевский собор", как подтвердил РБК источник, обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, так как у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет.

За короткое время музею надо успеть описать все объекты, прежде чем передавать. А также решить множество вопросов. Например, что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря. Или как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу.

Как заявил источник, неясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия.