За трассой «Енисей» дорожники следят в оба

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал» готовится к прохождению весеннего паводка. Ежедневно  проводится осмотр автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Особое внимание дорожники уделят участку в Боградском районе. Существует вероятность, что талые воды могут размыть земляное полотно. Также может образоваться затор в водопропускных трубах. Поэтому работники очищают конструкции от снега и льда, контролируют уровень паводковых вод в реках, на которых расположены мосты федеральных автодорог, устраивают прорези во льду в подмостовом пространстве, сообщает пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Байкал» Юлия Кравченко.

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