Закрывать или нет: судьбу школ и детских садов в сёлах будут решать на общественных обсуждениях

Такое решение предлагает партия «Единая Россия». Общественные обсуждения нужны для того, чтобы по ошибке не закрыть необходимые учреждения.

В регионах существует проблема, связанная с закрытием школ в ходе оптимизации, и для её решения будет проводиться мониторинг ситуации в субъектах России и общественные обсуждения данной темы. Об этом заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования» депутат Госдумы Валентина Миронова.

Партия выступает против необоснованного закрытия школ и детских садов. «Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах. Организуем цикл круглых столов, к участию в которых привлечём экспертов, педагогов и родителей. В каждом регионе мы будем детально уточнять – насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае», — заявила Миронова.

К середине апреля, когда закончится партийный мониторинг, станет видна полная картина. В дальнейшем «Единая Россия» будет отслеживать ситуацию. Кроме того, на федеральном уровне пройдет круглый стол с представителями министерства образования и науки, на котором также будут обсуждаться эти вопросы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках оптимизации школ в регионах, которая проходит в соответствии с распоряжением правительства России от 30 апреля 2014 года, планируется закрытие 3 639 школ и детских садов в сёлах.

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