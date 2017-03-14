Житель Хакасии лишился денег, заснув на первом свидании

Черногорец познакомился с девушкой в кафе, пригласил в гости и уснул, а после обнаружил, что остался не только без прекрасной спутницы, но и без денег.

Житель Черногорска распивал горячительные напитки в одном из кафе города. В заведении он встретил девушку, которая коротала вечер в одиночестве и познакомился с ней. Пара закрепила знакомство алкоголем. После закрытия кафе, мужчина пригласил свою спутницу в гости. В комнате общежития новые знакомы продолжили распивать спиртное. Во время застолья хозяин апартаментов уснул, а когда проснулся, обнаружил, что пропала не только девушка, но и деньги, которые лежали в кармане джинсов.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу, жительницу Черногорска 1987 года рождения. Похищенные 8 тысяч злоумышленница потратила на продукты и алкоголь. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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