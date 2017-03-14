Житель Хакасии оплатил работу мошенника, покупая мотоцикл через Интернет

Таштыпец перевёл незнакомцу, поддавшись на его уговоры, 11 000 рублей и лишь через пару дней понял, что отдал деньги мошеннику.

Мошенническая схема оказалась стандартной: злоумышленник разместил в Интернете на одном из сайтов объявление о продаже мотоцикла. техника заинтересовала жителя Таштыпа. Мужчина позвонил якобы владельцу и расспросил о товаре. В течение двух дней злоумышленник «обрабатывал» потенциальную жертву, убеждая в правильности действий и искренности намерений.

Продавец представился жителем Ачинска, назвал не только фамилию, имя и отчество, но и адрес. Всё это подкупило и таштыпец, поддавшись на грамотные уговоры «владельца» мотоцикла, перевёл ему 11 000 рублей. Только через несколько дней житель Хакасии понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Установлено, что номер абонента, с которого на связь выходил липовый продавец, зарегистрирован в Кемеровской области, но он уже недоступен.

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