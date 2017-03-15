Аксёнов сказал всё правильно насчёт монархии, но СМИ пытаются всё это извратить

Россия нуждается в такой форме правления, как монархия, считает глава республики Крым Сергей Аксенов. "Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. (. . . ) У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности (. . .). Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский" во вторник вечером.

"Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, - это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии", - заявил он.

Глава Крыма считает, что президенту в России нужно больше полномочий. "Почему я говорю, что я - солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", - сказал Аксенов.