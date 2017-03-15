Американские юристы ставят крест на программе F-35 из-за кражи технологий

Одной из важных «фишек» нового американского самолёта F-35 является шлем пилота стоимостью почти в полмиллиона долларов. Это компьютеризированное устройство позволяет пилоту в режиме реального времени, не отвлекаясь от управления самолётом, получать всю информацию на экран шлема. С его помощью пилот может прицеливаться, просто глядя на цель.

Вот по поводу устройства прицеливания, которая в патенте обозначена как «инерциальная система слежения для отслеживания движения объекта относительно движущейся системы отсчёта» идёт судебная тяжба между компанией Thales Visionix и правительством США. Истец обвиняет разработчиков шлема в нарушении своих патентных прав, а проще говоря — в краже интеллектуальной собственности.

Суд первой инстанции иск отклонил. В судебном решении было сказано, что при разработке шлема были использованы общие принципы физики, которые не затрагивают прав патентообладателя. Thales Visionix не согласилась с этим и подала апелляцию. Апелляционный суд отменил решение первого суда, заявив, что в конструкции шлема явно использовались технические идеи, заявленные в патенте.

Таким образом, Thales Visionix имеет право потребовать запрета на использование шлема для пилотов F-35 до возмещения Пентагоном ущерба за нарушение патентных прав. Если тяжба по этому вопросу затянется, то вся уже существующая эскадрилья F-35-х останется на земле, поскольку без шлема пилоты не смогут управлять самолётом. Судьба американских ВВС оказалась в руках юристов.