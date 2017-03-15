Диана Лебедева внучка Платона Лебедева. Фото с похорон нет в интернете

15.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Диана Лебедева внучка Платона Лебедева. Фото с похорон нет в интернете

Как стало известно из швейцарских СМИ, по дороге из Лугано в Женеву погибли двое россиян — девушка и юноша, передвигающиеся на BMW. Погибшей оказалась внучка бизнесмена Платона Лебедева — 19-летняя Диана. Вместе с ней в автомобиле находился её давний друг — Азер Ягубов — племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства РФ, пишет Life.ru. Азер, как и Диана, жил в Швейцарии. Ослепительная блондинка была одной из самых ярких представительниц московской золотой молодёжи, хотя большую часть времени проводила в Швейцарии, где получала образование в одном из самых престижных учебных заведений — Университете Санкт-Галлена.
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети

Как только страшная новость облетела социальные сети, страницу Дианы заполонили комментарии с соболезнованиями. Многочисленные друзья внучки совладельца ЮКОСа публикуют посты с фотографиями Лебедевой и слова скорби: «Человек невероятной красоты снаружи и внутри. Самая светлая, добрая и солнечная душа. Ты навсегда в наших сердцах, Диана», — пишут друзья Дианы в социальных сетях. В окружении Дианы были те, с кем девушка посещала начальную школу или просто жила по соседству. Среди которых — дочь бывшего владельца «Спартака» Диана Червиченко, сын владельца «Ресо Гарантия» Сергей Саркисов, гимнастка Каролина Севастьянова, дочь олигарха Настя Кудряшкина и племянник Дмитрия Маликова Дима.

Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети

Основным увлечением Дианы было пение, свой досуг Лебедева проводила в лучших караоке и ресторанах Москвы: девушка вместе с подружками была завсегдатаем ресторанов La Maree, Bistrot и Марио. Обладательница эффектной внешности окружала себя предметами роскошной жизни: Диана любила сумки марки Hermes и Chanel, украшения Cartier и Chopard, соболиные шубы в пол и платья Victoria Beckham.

Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети 

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