Диана Лебедева внучка Платона Лебедева. Фото с похорон нет в интернете
Как только страшная новость облетела социальные сети, страницу Дианы заполонили комментарии с соболезнованиями. Многочисленные друзья внучки совладельца ЮКОСа публикуют посты с фотографиями Лебедевой и слова скорби: «Человек невероятной красоты снаружи и внутри. Самая светлая, добрая и солнечная душа. Ты навсегда в наших сердцах, Диана», — пишут друзья Дианы в социальных сетях. В окружении Дианы были те, с кем девушка посещала начальную школу или просто жила по соседству. Среди которых — дочь бывшего владельца «Спартака» Диана Червиченко, сын владельца «Ресо Гарантия» Сергей Саркисов, гимнастка Каролина Севастьянова, дочь олигарха Настя Кудряшкина и племянник Дмитрия Маликова Дима.
Основным увлечением Дианы было пение, свой досуг Лебедева проводила в лучших караоке и ресторанах Москвы: девушка вместе с подружками была завсегдатаем ресторанов La Maree, Bistrot и Марио. Обладательница эффектной внешности окружала себя предметами роскошной жизни: Диана любила сумки марки Hermes и Chanel, украшения Cartier и Chopard, соболиные шубы в пол и платья Victoria Beckham.
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