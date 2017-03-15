Диана Шурыгина: 4 часть Пусть говорят от 06.03.2017 Смотреть все выпуски (ВИДЕО)

Диана Шурыгина в «Пусть говорят»: 4 выпуск ток-шоу Малахова уже появился в Сети

В Сети появился 4 выпуск шоу «Пусть говорят» с участием 17-летней жертвы изнасилования в Ульяновске Дианы Шурыгиной. Тема программы была озвучена словами, ставшими визитной карточкой девушки — «На донышке».

Во время 4 выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной, ведущий шоу Андрей Малахов рассказал, какая невероятная слава обрушилась на голову девушки после выхода ток-шоу «Первого канала».

партнеры

Во время съемок нового выпуска «Пусть говорят» в студии присутствовали рэперы Андрей Бровкин и Владислав Гапон, которых пригласили на передачу после записи клипа в поддержку осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова.

Также программу посетил подросток из Твери Филипп Чернорук, сделавший на ноге татуировку с изображением Дианы Шурыгиной.

Во время съемок гостям в студии показали пародию на Андрея Малахова и Диану Шурыгину по мотивам фильма «На 50 оттенков темнее», также обсуждались нелестные слова в адрес ульяновской школьницы со стороны российских знаменитостей. В частности, ведущая скандального шоу «Дом 2» Ксения Бородина назвала девушку «ненормальной» во время трансляции в «Перископе».

Кроме того, в студии присутствовали известный блогер Николай Соболев, журналист Александр Яковлев, певец Прохор Шаляпин, экс-участник «Дома 2» Рустам Солнцев и другие.

Диана Шурыгина, «Пусть говорят», 4 выпуск. Смотреть онлайн 06.03.2017. ВИДЕО

В ходе разговоров и даже перепалок большинство экспертов пришли к выводу о том, что повсеместный пиар на истории Дианы Шурыгиной пора уже прекращать.

Как писал TopNews, история с изнасилованием Дианы Шурыгиной превратила девушку в звезду и интернет-мем. «Первый канал» показал уже несколько выпусков уроженкой Ульяновска, благодаря чему Диане стали поступать предложения поработать моделью и даже сняться в кино. Кроме того, она успешно зарабатывает в своем «Инстаграм» и даже открыла свой YouTube-канал.

Источник

РПЦ прокомментировала скандал вокруг Дианы Шурыгиной

Представители проекта «Батюшка онлайн» считают и девушку, и Сергея Семенова блудниками

Представители Интернет-проекта «Батюшка онлайн» прокомментировал скандал об изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной, который вот уже несколько недель обсуждает вся Россия. По мнению РПЦ, виноваты в этой истории все – и сама девушка, и осужденный за изнасилование Сергей Семенов, и «родители этих безумных подростков, что не смогли воспитать порядочных достойных детей».

«Эти горе-матери и отцы должны рыдать и каяться в грехах на Исповеди, а не отношения выяснять и пиариться на TV. Эта вопиющая история еще раз доказывает, что наше общество окончательно перешло грань сумасшествия», — считает Церковь.

«В подобных историях не меньше мужчин виноваты женщины. Если дама сама не захочет, никто не посмеет ее осквернить. И даже самые отпетые блудники с порядочными девушками ведут себя достойно. Я всем и каждому советую изо всех сил избегать этой мерзкой блудной грязи. Никогда не отмоетесь», — посоветовал отец Петр Гурьянов из Димитровграда.

Источник КП

Диана Шурыгина спела про водку и розы в клипе Enjoykin

Популярный видеоблогер Enjoykin смонтировал клип из выпусков «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube и за несколько часов набрал около полумиллиона просмотров.

Клип получил название «Нецветные розы». Блогер собрал высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Ставшую мемом в сети фразу «на донышке» он использовать не стал.

Enjoykin известен музыкальными переделками популярных интернет-роликов. Первый выпуск «Пусть говорят» с несовершеннолетней Шурыгиной, за изнасилование на вечеринке которой отбывает наказание 21-летний Сергей Семенов, набрал на YouTube свыше 14 миллионов просмотров.

После этого авторы программы сделали еще несколько выпусков с Шурыгиной и ее семьей. Записи эфиров также собрали в интернете несколько миллионов просмотров. После показа по федеральному телевидению девушка обрела популярность и стала видеоблогером.

Источник Лента.ру

партнеры

«Бизнес с дурным запахом»: Тюгаев и Прохоренков «залезли» на «донышко» кошелька Дианы Шурыгиной

Причиной, побудившей их это сделать, стали истории третьеклассников, назвавших ульяновскую девушку-сенсацию кумиром молодежи.

«O tempora! O mores! Кумир третьеклассников – Диана Шурыгина. Сын рассказал», – едва успел написать Павел Прохоренков в своем fb и тут же понеслись бурные обсуждения.

Поколение постарше вкусы юнцов, прилипших к экранам телевизоров, где показывают постоянную Малаховскую «клиентку», не оценило.

Были и такие, кто вовсе не знал о 17-летней «жертве». Их оказалось меньше. В лагере противника насчитывался явный перевес. А возглавили его депутат пензенской гордумы пятого созыва, член партии «Единая Россия» Олег Тюгаев и непосредственно автор поста.

Крайне удивлены были эти ребята, «покопавшись» в гонорарах Дианы. Эфир – 100 тыс.руб., интервью малое – 30 тыс.руб., интервью большое – договорная цена.

Вывод сделали моментально – бизнес, запах которого идет известно из каких мест, самый прибыльный. Олег Тюгаев даже сказку на эту тему сочинил, так вдохновился. Или позавидовал, что самому ему ни за что не переплюнуть крошку Ди, никакими мошенническими махинациями.

«На сегоднящний день ярко выраженный тренд – кормить волчонка (злость) и поросенка (пошлость). Отсюда имеем такое общество», — отрезюмировал «лайки» младших школьников господин Тюгаев.

Источник

Диана Шурыгина станет участницей реалити-шоу «Дом-2»

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони предложил скандально-известной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной стать участницей реалити-шоу.

По словам Кадони, такая личность как Шурыгина, обязана попробовать себя в рамках телешоу, в котором она будет постоянно находится под прицелами камер. Ведущий считает, что «Дом-2» поможет раскрыть феномен девушки, ведь там создаются такие условия, в которых невозможно постоянно играть роль.

Мужчина также отметил, что ведущий «Первого канала» слишком лояльно разговаривал с Дианой. Однако Влад подчеркнул, что на телестройке девушку ждут строго после исполнения ей восемнадцати лет. Напомним, Диана Шурыгина прославилась своим участием в четырёх частях так-шоу «Пусть говорят», где предстала жертвой изнасилования. Источник

Виталий Милонов просит МВД и Генпрокуратуру проверить дело Дианы Шурыгиной

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит Генпрокуратуру и МВД провести дополнительную проверку дела Дианы Шурыгиной, которая заявляет о том, что стала жертвой жестокого изнасилования.

По мнению депутата, её многочисленные заявления о преступлении, которые она делает в прессе и телешоу, заявления её отца дают повод считать, что осуждённый за изнасилование 21-летний юноша мог стать жертвой сговора.

— Я выступаю против любого факта насилия — если преступление было совершено, если эта девушка действительно жертва — пускай мерзавец, надругавшийся над ней, сидит в тюрьме и страдает. Но если она и её родитель изначально спланировали это, если пытались «монетизировать изнасилование», вымогать или угрожать семье уже осуждённого — тогда возникают серьёзные сомнения, — говорит депутат.

Помимо этого, Виталий Милонов просит органы МВД и опеки взять на контроль и учёт семью Шурыгиных. Он считает, «то, что несовершеннолетняя отправляется за 150 километров на сомнительные вечеринки, употребляет алкоголь — это серьёзный повод для внимания со стороны органов опеки и МВД». Парламентарий просит провести проверку, поставить Шурыгину на учёт и отправить, если надо, в специальные заведения для лечения и перевоспитания. Источник

Малахов и Шурыгина стали героями пародии на «На 50 оттенков темнее»

В сети появилась пародия на трейлер популярной американской мелодрамы «На 50 оттенков темнее» с ведущим Первого канала Андреем Малаховым и 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube-канале Konstantin TV и получил известность благодаря телепередаче «Пусть говорят».

На видео, которое на момент написания заметки набрало 194 тысячи просмотров, Малахов «исполняет» роль сказочно богатого садиста Кристиана Грея, а Шурыгину изобразили его возлюбленной — студенткой Анастейшей Стил.

Ведущий подчеркнул, что ни он, ни редакция Первого канала не имеет никакого отношения к созданию ролика. «Это просто какие-то анонимные пассажиры взяли отрывки из передачи и видео из моего Instagram», — отметил он.

Диана Шурыгина — несовершеннолетняя жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. В конце января ее с отцом пригласили в передачу «Пусть говорят», после выпуска которой девушка обрела вирусную популярность в русском сегменте сети. Источник

Смотреть все выпуски «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







