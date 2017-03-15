Дмитрий Тарасов заговорил о смене семейного статуса

Полузащитник «Локомотива» дал понять, что его сердце занято. Ранее Дмитрий Тарасов сообщил о том, что начал жизнь с чистого листа. Несмотря на многочисленные просьбы поклонников, футболист не показывает лицо своей избранницы.

После того, как футболист Дмитрий Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой, он предпочитает не распространяться по поводу личной жизни. По некоторым данным, спортсмен встречается с моделью Анастасией Костенко, однако так ли это, доподлинно неизвестно. Ни Дмитрий, ни его предполагаемая избранница не высказываются о своем возможном романе. Однако многие пользователи социальных сетей по-прежнему приписывают Тарасову увлечение очаровательной брюнеткой. Они регулярно просят мужчину рассказать о ней. Сам Дмитрий не подтверждает, но и не опровергает многочисленные домыслы общественности, чем еще больше интригует поклонников.

Недавно Тарасов вышел в прямой эфир в «Инстаграме». По-видимому, футболист решил пообщаться с поклонниками в тот момент, когда он проводил время со своей второй половинкой. Однако ее лица Дмитрий так и не показал, несмотря на многочисленные просьбы.

«Холостой ли я? Я не холостой. Или я холостой? Я не знаю, что отвечать. Я запутался. На меня справа сейчас смотрят таким взглядом, что я не холостой. Ау. По ходу, холостой стал... Конечно, я «разведенка», – сказал мужчина, смеясь.

Ранее полузащитник «Локомотива» дал интервью, в котором откровенно рассказал о новом этапе в жизни. Тарасов признается, что увлечен любимым делом и начал все с чистого листа. Мужчина также говорит, что никому не желает зла. «Значит, так должно быть», – отметил футболист. По словам спортсмена, он не собирается ничего доказывать посторонним людям с помощью прессы или публикаций в социальных сетях.

Напомним также, что Дмитрий Тарасов опубликовал пост в «Инстаграме», в котором призвал подписчиков прекратить его спрашивать о расставании с известной телеведущей. Мужчина попросил поклонников уважать его личную жизнь и дал понять, что не намерен делиться ее подробностями с общественностью. Вместо этого он посоветовал пользователям социальных сетей сконцентрироваться на своих делах.

«Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков» (думаю, это актуальная на сегодняшний день проблема). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся», – сообщал спортсмен.

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