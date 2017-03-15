DxOMark: камера в Huawei P10 лучше, чем в iPhone 7

Анонсированный в конце февраля в рамках выставки MWC 2017 Huawei P10 оказался лучшим камерофоном в истории китайского бренда, поднявшись на третью строчку общего рейтинга DxOMark с оценкой 87 баллов. Данный рейтинг составляется на основе тестирования устройств только по одному параметру — качеству встроенных в них камер. Такие показатели, как производительность процессора, дизайн или цена, в расчёт не берутся.

Лидером среди смартфонов по версии DxOMark является Google Pixel — он один набрал 89 очков. Второе место делят сразу три модели, заработавшие по 88 баллов каждая — HTC 10, Samsung Galaxy S7 Edge и Sony Xperia X Performance. Ещё более ожесточённая борьба ведётся за третью строчку — по 87 очков кроме уже упомянутого Huawei P10 набрали также Moto Z Force Droid, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Sony Xperia XZ и Sony Xperia Z5. А вот представители «яблочного» семейства в первую тройку смартфонов с лучшими камерами не попали — Apple iPhone 7 находится только на четвёртом месте, а его оценка — 86.

Возвращаясь к Huawei P10, отметим, что в качестве основных достоинств встроенного в него фотомодуля эксперты DxOMark отметили хорошее экспонирование даже при плохом освещении, естественную цветопередачу, тщательную проработку деталей в большинстве сцен, точный автофокус и высокое качество при фотографировании со вспышкой. Не понравился специалистам яркостный шум на изображениях неба, также минусы они поставили за затемнение цветов в условиях низкого освещения и потерю деталей на тёмных участках «уличных» кадров. Полный обзор на английском языке с примерами фотографий можно прочитать здесь.

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