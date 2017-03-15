Эксперт поведал, почему Порошенко постоянно пьян

Президент Украины Петр Порошенко многократно был замечен на важных мероприятиях в пьяном виде. Почему украинский президент пьет и насколько плохо это для страны, рассказал в интервью телеканалу «Звезда» политолог и публицист Станислав Бышок. По словам эксперта, Порошенко склонен пить больше, чем нужно, и еще выступать в таком состоянии. Поэтому в Сети огромное количество видеороликов, на которых Порошенко сильно пьян. «С одной стороны, это попытка соответствовать той информационной среде, в которой Украина находится. С другой стороны, это личные склонности к широким эпатажным жестам, а с третьей – порой он в совсем непотребном виде показывается на публике», - сказал Бышок. Также политолог подчеркнул, что это не первый пьющий президент на Украине, так как Леонид Кучма тоже любил выпить. Однако, по мнению эксперта, это выглядит недостойно. «Это не первый пьющий президент на Украине, Леонид Кучма тоже имел такие свойства. Но тогда еще не было камер на телефонах у людей, и поэтому похождения Кучмы были меньше зафиксированы. Но вообще такой подход к президентству в любой стране нельзя назвать достойным», - отметил Бышок. В конце февраля президент Украины Петр Порошенко оговорился, выступая перед командованием ВСУ. Он в очередной раз говорил об ужасах «российской агрессии». Выглядел и вел себя Порошенко крайне неадекватно. Пользователи Сети предположили, что он пьян. Осенью украинского лидера Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время его публичного выступления на пресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологи тактично назвали это выступлением в «особом состоянии».

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