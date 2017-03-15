Между фото слева и фото справа разница — 3 секунды. Популярные блогеры наглядно показали Daily Mail, как ракурс решает все, и признались: в Сеть они выкладывают не самые честные фото.

Мадалин Джоржетта из Австралии (205 000 подписчиков) сделала эти два снимка, чтобы доказать: стоит чуть иначе поставить ноги, отвести таз назад и выпрямить спину — и фигура меняется радикальным образом.

Пользовательница Fitology_uk из Лондона просто переоделась и изменила позу — и эффект поражает.

Модель plus size Джесс Кинг показала подписчикам, как легко казаться стройнее,наклонившись чуть вперед и разведя бедра.

Анна Виктория из Калифорнии показала, как фото анфас может отличаться от фото в профиль.

Хейли Бетанкур из Нэшвилла подписала это фото так: «Не все селфи показывают, как ты выглядишь на самом деле».

Эшли Джеймс из Лондона выложила 2 селфи и подписала пост так: «Я знаю, что всем больше нравится фото слева, но я люблю себя любой».

Блогер FoodieGirlFitness написала у себя на страничке: «Все дело в умении правильно себя подать».

Инстаграммер Plankingforpizza призналась подписчикам, что целлюлит у нее есть так же, как у многих других, просто она умеет работать с освещением.

Фитнес-тренер Эмили Скай показала, как она выглядит, если намеренно не втягивает живот.

Тиффани Брайан из Белфаста написала: «Вы тоже можете так похудеть за 3 секунды».

Блогер Selfloveclub из Великобритании подбодрила подписчиков, написав: «Любое тело прекрасно, выберите нужный угол зрения!»

Чуть позже она выложила забавный фотосет с подписью: «Все дело в колготках».

Анна Виктория подписала эти 2 фото так: «Слева — как я выгляжу в своих мечтах. Справа — реальность».

«Я не идеал», — написала в блоге фитнес-модель Дженнифер Вайдстром.

Сагги Сара из Финляндии выложила 2 фото, чтобы наглядно показать, как важен ракурс.