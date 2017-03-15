Между фото слева и фото справа разница — 3 секунды. Популярные блогеры наглядно показали Daily Mail, как ракурс решает все, и признались: в Сеть они выкладывают не самые честные фото.
Мадалин Джоржетта из Австралии (205 000 подписчиков) сделала эти два снимка, чтобы доказать: стоит чуть иначе поставить ноги, отвести таз назад и выпрямить спину — и фигура меняется радикальным образом.
Пользовательница Fitology_uk из Лондона просто переоделась и изменила позу — и эффект поражает.
Модель plus size Джесс Кинг показала подписчикам, как легко казаться стройнее,наклонившись чуть вперед и разведя бедра.
Анна Виктория из Калифорнии показала, как фото анфас может отличаться от фото в профиль.
Хейли Бетанкур из Нэшвилла подписала это фото так: «Не все селфи показывают, как ты выглядишь на самом деле».
Эшли Джеймс из Лондона выложила 2 селфи и подписала пост так: «Я знаю, что всем больше нравится фото слева, но я люблю себя любой».
Блогер FoodieGirlFitness написала у себя на страничке: «Все дело в умении правильно себя подать».
Инстаграммер Plankingforpizza призналась подписчикам, что целлюлит у нее есть так же, как у многих других, просто она умеет работать с освещением.
Фитнес-тренер Эмили Скай показала, как она выглядит, если намеренно не втягивает живот.
Тиффани Брайан из Белфаста написала: «Вы тоже можете так похудеть за 3 секунды».
Блогер Selfloveclub из Великобритании подбодрила подписчиков, написав: «Любое тело прекрасно, выберите нужный угол зрения!»
Чуть позже она выложила забавный фотосет с подписью: «Все дело в колготках».
Анна Виктория подписала эти 2 фото так: «Слева — как я выгляжу в своих мечтах. Справа — реальность».
«Я не идеал», — написала в блоге фитнес-модель Дженнифер Вайдстром.
Сагги Сара из Финляндии выложила 2 фото, чтобы наглядно показать, как важен ракурс.