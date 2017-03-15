Клиентки из ада: с чем приходится сталкиваться визажистам

Юлия:

«В этой истории все хорошо начиналось. Меня позвали визажистом на свадьбу. Как полагается, была репетиция макияжа, все прошло хорошо — невеста оказалась очень милой. Быстро выбрали нужный образ. Свадьба должна была быть в загородном отеле. Делать макияж предстояло там же. Когда я приехала, оказалась в эпицентре дикого семейного скандала, в котором совершенно невозможно было понять, кто, кому и что сделал и когда все это кончится. Два часа я ждала в лобби и надеялась, что все помирятся. Но в итоге свадьбу отменили, а мои услуги не пригодились. Денег мне, естественно, никаких не заплатили, хотя я потратила 4 часа на дорогу туда и обратно, да и 2 часа ожидания не были приятным переживанием».

Мария:

«Мы с невестой отрепетировали макияж, согласовали все нюансы, оттенки и текстуры, казалось бы, никаких проблем возникнуть не должно было. Однако в день свадьбы невеста вдруг изменила свои пожелания и попросила меня использовать тени другого цвета,показав картинку из интернета с понравившимся ей макияжем. Для меня не было проблемы в том, что оттенок другой, но выбранная невестой гамма категорически ей не шла! Я попыталась спорить,но начался скандал, и я решила сделать так, как просит невеста. Что характерно, макияж невесте не понравился,мне она наговорила кучу гадостей, мол, руки у меня не из того места. Я предложила все смыть и сделать так, как мы планировали изначально, но мне сунули деньги и буквально выгнали из квартиры».

Елена:

«Я обучаю макияжу, у меня есть несколько программ: разовый урок, курсы выходного дня и курс из 10 занятий. Оплату всегда брала постфактум: отзанимались — расплатились. Так вот дважды складывалась ситуация, когда девушки записывались на курс из 10 занятий,посещали 9 и исчезали, не заплатив. Теперь я в любом случае беру деньги за каждый урок,наученная горьким опытом».

Яна:

«Я делала девушке макияж для фотосессии, все ей понравилось, я довольная уехала домой. И вдруг на следующий день она начинает оставлять ужасные отзывы о моей работе в соцсетях и у меня на сайте. Я в панике позвонила ей, узнать, что случилось и зачем она это делает, так оказалось, что она почесала глаз, размазала тени и тушь, попыталась самостоятельно поправить макияж, но сделала только хуже. Претензии были к тому, что выполненный мною макияж оказался недостаточно стойким. Мои робкие попытки объяснить,что мы не оговаривали особенно стойкий мейк и моей вины в случившемся нет, она не стала слушать».

Альбина:

«Я приехала на репетиционный макияж невесты, так сложилось, что у нас с моей клиенткой оказались разные вкусы, в чем нет совершенно ничего страшного. Мы вежливо попрощались, я уехала и вскоре и думать забыла об этой истории. Как вдруг через месяц (!) у меня звонит телефон, и какая-то девушка (та самая, как вы догадались) кричит на меня в трубку, что ей в ЗАГС через два часа, а меня где-то носит. С чего она взяла, что я буду делать ей макияж, при том что она даже дату свадьбы мне не называла — для меня загадка до сих пор».

Станислава:

«Меня упрекнули в отсутствии чувства стиля и вкуса, так как сделанный мною макияж не соответствовал всем нарядам, которые девушка планировала продемонстрировать за фотосессию. И я действительно была бы виновата, если бы она мне хоть словечком намекнула, что будет переодеваться! Я-то ориентировалась на тот образ, в котором она была на момент нанесения макияжа. Впредь буду спрашивать о таком, конечно».

Елена:

«Я приехала делать свадебный макияж, а когда закончила, невеста попросила меня накрасить ее сестру и маму. Я сказала, что готова это сделать за определенную сумму,но понимания не встретила: как выяснилось, невеста была уверена, что я сделаю это бесплатно, „раз уж приехала“. Чтобы не устраивать скандал, я сделала сестре и маме легкий быстрый макияж и засобиралась, так как у меня в тот день была еще и съемка. Невеста же наговорила мне кучу гадостей, что я порчу ей свадьбу, что я лентяйка и халтурщица и могла бы сделать сестре и маме макияж поинтереснее».

Юлия:

«Однажды мне пришлось чуть ли не с боем покидать квартиру клиентки, так как та была уверена, что я должна подарить ей все те средства, которые использовала в процессе макияжа. Она считала, что они включены в стоимость!»

Валерия:

«У меня был скорее курьезный случай: я приехала давать урок визажа, начала раскладывать косметику и кисти, как вдруг клиентка мне говорит, мол, а что это у вас все средства б/у? Я не хочу краситься теми же средствами, которыми кто-то уже попользовался! Пришлось мне все собрать и уехать. Как человек себе представлял использование каждый раз новых средств — не знаю».

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