Клип Полины Гагариной, который она сняла с мужем Дмитрием Исхаковым, бьет рекорды

Вечером 9 марта певица Полина Гагарина представила поклонникам новый клип на песню «Стану солнцем». За первые сутки видео посмотрели более 800 тысяч пользователей.

Премьера долгожданного видео состоялась на странице Полины Гагариной «ВКонтакте». Интересно, что видео было снято во время отпуска Полины и ее семьи на Мальдивах, а оператором видео стал супруг певицы Дмитрий Исхаков и отчасти она сама.

Опубликовав клип, певица призналась: «Стану солнцем» – одна из моих любимых песен на альбоме. Когда я писала музыку, думала о самых близких людях и своих чувствах к ним. Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову – в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным и теплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие-то кадры снимала я сама, большинство – мой муж. И еще один важный момент – это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой. Оно скорее любительское, расслабленное, без постановок, костюмов и причесок – абсолютный nature, и мы рады поделиться им с вами «ВКонтакте».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Мар 10 2017 в 1:56 PST

Не прошло и двух суток с момента публикации видео, а его уже посмотрели 850 тысяч человек. Полина не устает благодарить поклонников за поддержку, а те, в свою очередь, явно намерились вознести новую работу любимой певицы на вершины хит-парадов.

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