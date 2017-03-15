Анастасия Квитко , 22 года

Красотка, которая позиционирует себя как «русская Ким Кардашьян», будоражит Instagram своими формами в откровенных нарядах. Настя живет в солнечном Лос-Анджелесе, так что погоды на западном побережье Штатов позволяют Квитко для своих выходов выбирать минимум одежды. Этим красавица и знаменита в Сети.

Эмбер Роуз , 34 года

Модель и танцовщица Эмбер Роуз больше известна не за свои профессиональные заслуги,а за романы со знаменитыми артистами хип-хопа. Эмбер родила сына от рэпера Уиз Калифа, а до этого долгое время встречалась с Канье Уэстом. Нынешняя супруга Канье Ким Кардашьян не на шутку ревнует своего любимого к этой фигуристой красотке.

Блэк Чайна , 28 лет

Подруга Эмбер Роуз Блэк Чайна тоже предпочитает не прятать свои роскошные формы, а демонстрировать максимально откровенно. И, как и Эмбер, Чайна — модель, но прославилась она романом с рэпером Tyga,от которого родила сына. Но главное на сегодня достижение модели — полугодовалая дочь от Роба Кардашьяна, роман с которым завершился некрасиво. В декабре хакеры взломали Instagram Чайны и выложили в открытый доступ часть ее личной переписки. Выяснилось, что Чайна совсем не любила младшего брата Ким Кардашьян, называла его ленивым и толстым. Общаясь с подругой, Блэк прямо назвала отношения с Робом пиаром и способом получить фамилию Кардашьян! Чтобы стать частью культового семейства, Чайна отчаянно играла по правилам реалити: фотографировалась, будучи в положении, и устроила трансляцию своих родов. Девушка определенно получила новую порцию популярности, хотя знаменитые сестры во главе с матерью Крис Дженнер и отказались признавать ее «своей».

Алена Шишкова , 24 года

Не многие помнят, что красавица Алена Шишкова — не только бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочки Алисы, но и финалистка конкурса «Мисс Россия — 2012». Тогда Алена была еще никому не известной 19-летней девушкой из Тюмени. Получить заветную корону и титул Шишковой не удалось: блондинку обошла Елизавета Голованова из Смоленской области. Только вот звездный час Лизы давно прошел, а об Алене, после того как она родила Тимати дочь, заговорила вся страна. Теперь за красивой жизнью Алены в «Перископе» и Инстаграме следят миллионы фанатов. Шишкова ежедневно публикует селфи с безукоризненным макияжем, безукоризненной прической и безукоризненной кожей. Где естественность, а где работа врачей — уже сложно догадаться.

Анастасия Решетова , 21 год

За внешнее сходство, манеру одеваться и, конечно, бойфренда-рэпера Настю Решетову также называют «российской Ким Кардашьян». Решетова — нынешняя пассия Тимати — не имеет ничего против и даже подтверждает свой статус провокационными фото в традициях Ким.

Анна Грачевская , 30 лет

Основатель детского юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский познакомился с харьковчанкой Анной Панасенко на вечеринке в 2008 году. Ради начинающей артистки Грачевский развелся с женой Галиной после 35 лет брака, а затем сыграл свадьбу с Анной. В сентябре 2012 года у супругов родилась дочь Василиса, а еще через два года Борис и Анна… развелись. С тех пор Анна привлекала к себе внимание,делясь подробностями развода и борьбы за алименты, а сейчас пытается строить карьеру телеведущей на канале Russian Music Box TV. Но подписчики Грачевской с большим интересом следят не за эфирами девушки, а за трансформацией ее тела. В конце прошлого года Анна легла на операционный стол, чтобы изменить форму ягодиц. Грачевская охотно делилась с миром подробностями операции и реабилитации и, конечно, не забыла похвастаться результатом.

Анна Калашникова , 32 года

«Актриса, ведущая и певица» больше известна как бывшая невеста «фабриканта» Прохора Шаляпина, который разорвал с ней помолвку, узнав, что она родила ребенка не от него. Аня сама призналась, что забеременела от другого мужчины в самом начале отношений с Прохором, но не потеряла надежду все-таки стать женой артиста. В назначенный день свадьбы, 24 мая 2016 года, девушка пришла в свадебном платье к Кутузовскому ЗАГСу,в котором должна была состояться регистрация, и устроила там фотосессию. С тех пор Анна продолжает ходить в платьях по разным мероприятиям. Например, девушка засветилась на закрытии прошлогоднего ММКФ и потусовалась с танцующим миллионером. Ах да, еще у Анны есть клип.

Эмили Ратаковски , 25 лет

Модель и актриса Эмили Ратаковски — одна из самых обсуждаемых молодых звезд. Причем поводом для обсуждений (и даже скандалов) чаще всего становятся откровенные наряды,которые выбирает красавица. За свою страсть Эмили получила прозвище «голая звезда», которое не смущает и не останавливает девушку. И все же мы желаем Эмили карьерных успехов и новых проектов, в которых девушка раскроет все свои таланты.